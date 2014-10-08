2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HS800/03
NIVEA FOR MEN tıraş kremini, yedek kutudan doğrudan Philips NIVEA FOR MEN tıraş makinesine boşaltın.
NIVEA FOR MEN nemlendirici tıraş kremi doğrudan cildinize sürülür
1.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
volkanya
08/10/2014
Türkiye
Piyasada çok zor bulunuyor
Ürün kullanım ve performans açısından oldukça tatminkar yalnız piyasada pek bulunmadığından philips'in bu ürüne ihtiyaç duyan makinelerini pek tavsiye etmiyorum.
Bu değerlendirme HS800/04 Tıraş losyonu için yapılmıştır
Bu değerlendirme HS800/04 Tıraş losyonu için yapılmıştır