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Avance Collection Çırpma aksesuarı
Üretimden kaldırıldı
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HR7961/90
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Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.
Philips doğrayıcım ile soğanlar posa halinde çıkıyor
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