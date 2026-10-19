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Avance Collection Çırpma aksesuarı

Üretimden kaldırıldı

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Avance CollectionÇırpma aksesuarı

HR7961/90

Avance Collection Çırpma aksesuarı

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.

  • PDF dosya
  • 19 October 2026

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