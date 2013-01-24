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Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En az çaba, en iyi sonuçlar
Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.
Çırpma aksesuarı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yüksek performanslı Avance paslanmaz çelik çırpma aksesuarı.
Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi.
Tek tıkla tüm Avance El Blenderlerine kolayca takılır.