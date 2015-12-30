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Üretimden kaldırıldı
HR7961/90
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Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.
Yüksek performanslı Avance paslanmaz çelik çırpma aksesuarı.
Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi.
1.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
ecom
30/12/2015
Türkiye
dayanıksız bir ürün
ürünü blender setimle almıştım fakat 2 kullanımda sadece kek çırpmama ragmen baglı bulundugu silikon benzeri yerden tüm metal çırpma telleri ayrılarak dagıldı servise gitmek zahmetli geldiğinden öylece çöpe gitti ancak blenderindan çok memnun kaldım bu aparat o ürüne yakışmıyor.keşke internet üzerinden parçaları paramızla tedarik edebilseydik.böylece sokak aralarında servis arama zahmetinden kurtulmuş olurduk.
Bu değerlendirme Avance Collection HR7961/90 Çırpma aksesuarı için yapılmıştır
Bu değerlendirme Avance Collection HR7961/90 Çırpma aksesuarı için yapılmıştır