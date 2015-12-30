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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Whisk accessory HR7961/90

Üretimden kaldırıldı

Avance CollectionÇırpma aksesuarı

HR7961/90

1

| (1) Değerlendirme

En az çaba, en iyi sonuçlar

Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Krema ve yumurta akı çırpmak için çırpıcı

En az çaba, en iyi sonuçlar

Yüksek performanslı Avance Çırpma aksesuarı

Yüksek performanslı Avance Çırpma aksesuarı

Yüksek performanslı Avance paslanmaz çelik çırpma aksesuarı.

Saniyeler için krema çırpar

Saniyeler için krema çırpar

Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi

Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi

Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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1.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
2

30/12/2015

Türkiye

Türkiye

dayanıksız bir ürün

ürünü blender setimle almıştım fakat 2 kullanımda sadece kek çırpmama ragmen baglı bulundugu silikon benzeri yerden tüm metal çırpma telleri ayrılarak dagıldı servise gitmek zahmetli geldiğinden öylece çöpe gitti ancak blenderindan çok memnun kaldım bu aparat o ürüne yakışmıyor.keşke internet üzerinden parçaları paramızla tedarik edebilseydik.böylece sokak aralarında servis arama zahmetinden kurtulmuş olurduk.

Bu değerlendirme Avance Collection HR7961/90 Çırpma aksesuarı için yapılmıştır

Bu değerlendirme Avance Collection HR7961/90 Çırpma aksesuarı için yapılmıştır

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