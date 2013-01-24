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    Avance Collection

    Çırpma aksesuarı

    HR7961/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • En az çaba, en iyi sonuçlar En az çaba, en iyi sonuçlar En az çaba, en iyi sonuçlar
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      Avance Collection Çırpma aksesuarı

      HR7961/90
      Genel Derecelendirme / 5

      En az çaba, en iyi sonuçlar

      Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Avance Collection Çırpma aksesuarı

      En az çaba, en iyi sonuçlar

      Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.

      En az çaba, en iyi sonuçlar

      Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Avance Collection Çırpma aksesuarı

      En az çaba, en iyi sonuçlar

      Çırpma aksesuarı Philips Avance Collection el blenderinizin kullanım alanını genişletir. Bu aksesuar krema, yumurta akları ve çok daha fazlasını mükemmel şekilde çırpmanıza yardımcı olur.

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Çırpma aksesuarı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        En az çaba, en iyi sonuçlar

        Krema ve yumurta akı çırpmak için çırpıcı

        Yüksek performanslı Avance Çırpma aksesuarı

        Yüksek performanslı Avance Çırpma aksesuarı

        Yüksek performanslı Avance paslanmaz çelik çırpma aksesuarı.

        Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi

        Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi

        Şu Philips modelleriyle uyumludur: HR165x ve HR166x serisi.

        Tek tıkla kolay takılır

        Tek tıkla kolay takılır

        Tek tıkla tüm Avance El Blenderlerine kolayca takılır.

        Saniyeler için krema çırpar

        Saniyeler için krema çırpar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Siyah
          Ana Malzeme
          Paslanmaz çelik ve PP

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