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Mutfak robotu
Üretimden kaldırıldı
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HR7754/01
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User Manual Philips Food processor
Bu mutfak robotu en gelişmiş teknoloji ürünü bazı özellikleri taşımaktadır. Çok yönlülüğünü, her uygulama için en iyi ayarları seçen benzersiz SmartControl sistemi sağlar.