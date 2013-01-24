  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Mutfak robotu

    HR7754/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hızlı profesyonel sonuçlar Hızlı profesyonel sonuçlar Hızlı profesyonel sonuçlar
      -{discount-value}

      Mutfak robotu

      HR7754/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hızlı profesyonel sonuçlar

      Bu mutfak robotu en gelişmiş teknoloji ürünü bazı özellikleri taşımaktadır. Çok yönlülüğünü, her uygulama için en iyi ayarları seçen benzersiz SmartControl sistemi sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mutfak robotu

      Hızlı profesyonel sonuçlar

      Bu mutfak robotu en gelişmiş teknoloji ürünü bazı özellikleri taşımaktadır. Çok yönlülüğünü, her uygulama için en iyi ayarları seçen benzersiz SmartControl sistemi sağlar.

      Hızlı profesyonel sonuçlar

      Bu mutfak robotu en gelişmiş teknoloji ürünü bazı özellikleri taşımaktadır. Çok yönlülüğünü, her uygulama için en iyi ayarları seçen benzersiz SmartControl sistemi sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mutfak robotu

      Hızlı profesyonel sonuçlar

      Bu mutfak robotu en gelişmiş teknoloji ürünü bazı özellikleri taşımaktadır. Çok yönlülüğünü, her uygulama için en iyi ayarları seçen benzersiz SmartControl sistemi sağlar.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Mutfak Robotu

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Mutfak robotu

        Toplam:

        Hızlı profesyonel sonuçlar

        SmartControl ile otomatik hız seçimi

        SmartControl sistemi

        SmartControl sistemi

        SmartControl sistemi, her uygulama için en iyi ayarı otomatik olarak seçer.

        Güçlü 800 Watt motor

        Büyük partileri kolayca işlemden geçirmek için güçlü 800 Watt motor.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Öğütücü ek bıçağı orta
          Patatesleri küçük parçalara ayırmak için
          Yoğurma aparatı
          Tüm hamur çeşitlerini yoğurmak ve karıştırmak için
          Ayarlanabilir dilimleyici disk bıçak
          Sebze ve meyveleri dilimlemek için
          Blender ölçeği (1,5 l)
          Meyveleri karıştırmak, püre yapmak ve çalkalanması için
          Doğrama ek bıçağı orta
          Sebzeleri, meyveleri orta kalınlıkta doğramak için
          Doğrama ek bıçağı ince
          Meyve ve sebzelerin ince doğranması için
          Meyve suyu sıkacağı
          Taze meyve ve sebzelerin suyunu sıkmak için
          Paslanmaz çelik bıçak
          Doğramak, karıştırmak, yoğurmak, püre yapmak için
          Balon çırpıcı
          Çalkalama, çırpma ve bulamaç hazırlama uygulamaları için
          Paslanmaz çelik bıçak
          Sebze ve meyveleri orta kalınlıkta dilimlemek için

        • Tasarım özellikleri

          Meyve suyu sıkacağı
          PP
          Blender kolu, narenciye sıkacağı, yoğurma aksesuarı
          PP
          Meyve filtresi
          PP, paslanmaz çelik
          Folyolu panel düğmesi
          silikon kauçuk
          Kase, kapaklar, blender kavanozu, blender kabı
          SAN
          Et kıyma makinesi ilerleme borusu ve vida mili
          alüminyum alaşımlı
          Ek bıçak tutacağı, besleme tepsisi, sosis doldurma aparatları
          ABS
          Muhafaza, blender kapağı, yiyecek itici, gömme kase
          PP
          Vida kapağı ve paneli
          paslanmaz çelik ve ABS
          Alet tutacağı kasesi, sosis kıyma aparatı
          POM
          Balon çırpıcı
          Metal balon, pom muhafazası
          Metal bıçak ve ek bıçaklar
          paslanmaz çelik ve ABS
          Ayarlanabilir dilimleyici disk bıçak
          POM, ABS, paslanmaz çelik

        • Teknik spesifikasyonlar

          Temizleme
          Tüm aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Hazne içeriği
          2,5 L
          Güvenlik
          Motoru koruyan otomatik olarak sıfırlanabilir kesme
          Hızlar
          akıllı kontrol
          Motor
          Evrensel, radyo/tv etkileşimi önlenmiştir
          Kek hamuru kapasitesi
          700 g

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50 Hz
          Güç
          800 W
          Gerilim
          230 V
          Kordon uzunluğu
          100, gövde üzerinde çift izolasyonlu fiş m
          Renkler
          Gün batımı sarısı karışık beyaz

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi