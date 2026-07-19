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Mutfak robotu
Üretimden kaldırıldı
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HR7633/80
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Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama