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Mutfak robotu

Üretimden kaldırıldı

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Mutfak robotu

HR7633/80

Mutfak robotu

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama

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  • 19 July 2026