2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kompakt çok yönlülük
Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama
Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuar yoğurma aparatıdır ve hamuru iyice yoğurmak için kullanılır. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.
Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
star11
09/12/2013
Türkiye
mutfakta yardımcım
ben bu ürünü kullanmaktayım ve çok ta memnunum mutfakta kullanım kollaylığı sağlıyor temizliği kolay ve darbeye kesinlikle dayanıklı philips mutfak robotumu seviyorum :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HR7633/80 Mutfak robotu için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HR7633/80 Mutfak robotu için yapılmıştır