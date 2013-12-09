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Üretimden kaldırıldı

Mutfak robotu

HR7633/80

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Kompakt çok yönlülük

Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama

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Micro store sistemi ve 6 aksesuar

Kompakt çok yönlülük

25'ten fazla fonksiyonu kolayca uygulamak için 6 aksesuar

Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuar yoğurma aparatıdır ve hamuru iyice yoğurmak için kullanılır. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.

Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

mutfakta yardımcım

ben bu ürünü kullanmaktayım ve çok ta memnunum mutfakta kullanım kollaylığı sağlıyor temizliği kolay ve darbeye kesinlikle dayanıklı philips mutfak robotumu seviyorum :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HR7633/80 Mutfak robotu için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HR7633/80 Mutfak robotu için yapılmıştır

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