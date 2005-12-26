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    Mutfak robotu

    HR7633/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Kompakt çok yönlülük Kompakt çok yönlülük Kompakt çok yönlülük
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      Mutfak robotu

      HR7633/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Kompakt çok yönlülük

      Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mutfak robotu

      Kompakt çok yönlülük

      Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama

      Kompakt çok yönlülük

      Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mutfak robotu

      Kompakt çok yönlülük

      Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama

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        Mutfak robotu

        Mutfak robotu

        Toplam:

        Kompakt çok yönlülük

        Micro store sistemi ve 6 aksesuar

        25'ten fazla fonksiyonu kolayca uygulamak için 6 aksesuar

        Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuar yoğurma aparatıdır ve hamuru iyice yoğurmak için kullanılır. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.

        Kompakt depolama için tüm aksesuarlar hazneye sığar

        Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Doğrama ek bıçağı ince
          Meyve ve sebzelerin ince doğranması için
          Öğütücü ek bıçağı orta
          Patatesleri küçük parçalara ayırmak için
          Spatula
          Kaseyi boşaltmak için
          Çırpma diski
          Çalkalama, çırpma ve bulamaç hazırlama uygulamaları için
          Paslanmaz çelik bıçak
          Doğramak, karıştırmak, yoğurmak, püre yapmak için
          Yoğurma aparatı
          Tüm hamur çeşitlerini yoğurmak ve karıştırmak için
          Paslanmaz çelik bıçak
          Sebze ve meyveleri orta kalınlıkta dilimlemek için
          Doğrama ek bıçağı orta
          Sebze ve meyveleri orta kalınlıkta doğramak için

        • Tasarım özellikleri

          Blender çırpma kabı
          PE
          Filtre yuvası
          paslanmaz çelik ve ABS
          Öğütücü bıçağı ünitesi
          PP, paslanmaz çelik
          Metal bıçak ve ek bıçaklar
          paslanmaz çelik ve ABS
          Muhafaza, hamur yoğurucu, üst muhafaza
          PP
          Ek bıçak tutacağı, bulamaç bıçağı, anahtarlar
          ABS
          Spatula, alet tutucu, eksen, ek bıçak kapağı
          PP
          Meyve suyu sıkacağı kapağı
          SAN
          Meyve suyu sıkacağı iticisi, meyve suyu sıkacağı süzgeci
          PP
          Kase, kapak, yiyecek itici, blender kavanozu, öğütücü ölçeği
          SAN

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          600 W
          Kordon uzunluğu
          150, gövde üzerinde çift izolasyonlu fiş m
          Renkler
          Çinko kahverengisi ve mavi hareli beyaz
          Frekans
          50-60 Hz
          Motor
          Evrensel, radyo/tv etkileşimi önlenmiştir
          Hızlar
          2+ darbe
          Güvenlik
          Motoru koruyan otomatik olarak sıfırlanabilir kesme
          Hazne içeriği
          1,8 L
          Kek hamuru kapasitesi
          400 g

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