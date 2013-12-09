25'ten fazla fonksiyonu kolayca uygulamak için 6 aksesuar

Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuar yoğurma aparatıdır ve hamuru iyice yoğurmak için kullanılır. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.