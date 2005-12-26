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Kompakt çok yönlülük
Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt çok yönlülük
Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama
Kompakt çok yönlülük
Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kompakt çok yönlülük
Philips mutfak robotu, bütün mutfak sorunlarınız için yerden ve zamandan tasarruf sağlayan, çok işlevli bir cevaptır. Tek bir cihazla 25'ten fazla işi normalde alacağından çok daha kısa zamanda yapabilirsiniz. Çırpma, karıştırma ve doğrama
Mutfak robotu
Toplam:
Bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuar yoğurma aparatıdır ve hamuru iyice yoğurmak için kullanılır. Et ve sebze hazırlamak için paslanmaz çelikten bir doğrama bıçağı. Orta ve ince kalınlıkta doğrama ve rendeleme için iki metal disk. Farklı malzemeleri karıştırmak ve parçalamak için 1,5 l kırılmaz blender. Çırpılmış krema ve mayonez gibi yiyecekler hazırlamak için bulamaç diski.
Microstore, kolay ve kompakt depolama için tüm aksesuarlarınızı hazne içinde depolamanızı sağlar.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler