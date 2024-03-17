Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Yemek Hazırlama
Tüm seriler
Daily Collection Mutfak robotu
Üretimden kaldırıldı
Destek
HR7628/00
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Food processor HR7628/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Food processor
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız