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Az zahmet, bol lezzet
Bu Philips Daily Collection Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi, 1,75 L blenderi ve çeşitli yüksek performans sunan aksesuarlarıyla kompakt bir tasarıma sahiptir. Lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
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Az zahmet, bol lezzet
Bu Philips Daily Collection Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi, 1,75 L blenderi ve çeşitli yüksek performans sunan aksesuarlarıyla kompakt bir tasarıma sahiptir. Lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Mutfak robotu
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PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!
1,75 litrelik kırılmaya karşı dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 litredir (Tek seferde 5 smoothie porsiyonuna kadar).
Diğer daha ucuz mutfak robotlarının aksine, bu Philips Mutfak Robotu'nun haznesinin ortasında iç baca gövdesi yoktur. Dolayısıyla, çorbalar ve diğer sıvılar haznenin orta kısmından sızmaz ve mutfak robotunuz ile mutfak tezgahınız temiz kaır! Cihazınızın kurulum işlemini de oldukça kolaylaştırır. Bağlantı elemanlarını kullanarak aparat yuvasını haznedeki yerine oturtmanız yeterlidir.
Yeni Philips Daily Collection Mutfak Robotu, önceki HR7625 modelinden %40 daha geniş bir besleme borusuyla gelir. Böylelikle meyveleri ve sebzeleri önceden kesmenize gerek kalmaz ve zamandan tasarruf edersiniz
Bu Philips Mutfak Robotu, güçlü motoruyla tüm favori tariflerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.
Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.
Philips Mutfak Robotu'nun tüm aksesuar parçalarını bulaşık makinenizin üst rafında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.
Yumurta veya kremayı karıştırmak, çırpmak veya kıvamlı hale getirmek için mükemmel bir araçtır. En iyi hacmi ve kıvamı elde etmek için düşük hız ayarını kullanın. Lezzetli tatlılar hazırlamak veya mayonez yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Favori yiyeceğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken, doğru paslanmaz çelik disk bıçağını seçmek ve disk yuvasına takmaktır. En etkili dilimleme ve doğrama sonuçlarını sunması için performansı kapsamlı bir şekilde test edildi.
Keskin ve güçlü, S biçimli paslanmaz çelik bıçak soğan gibi sebzeleri anında doğrar. Kuruyemiş, et gibi malzemeler, hatta turta hamuruna harç oluşturmak için de kullanılabilir
Geniş 2,1 L hazne (1,5 L çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik özellikler