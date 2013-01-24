Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.