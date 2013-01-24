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    Daily Collection

    Mutfak robotu

    HR7628/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    3 Ödüller
    • Az zahmet, bol lezzet Az zahmet, bol lezzet Az zahmet, bol lezzet
      -{discount-value}

      Daily Collection Mutfak robotu

      HR7628/00
      Bu ürün için destek alın

      Az zahmet, bol lezzet

      Bu Philips Daily Collection Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi, 1,75 L blenderi ve çeşitli yüksek performans sunan aksesuarlarıyla kompakt bir tasarıma sahiptir. Lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

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      Daily Collection Mutfak robotu

      Az zahmet, bol lezzet

      Bu Philips Daily Collection Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi, 1,75 L blenderi ve çeşitli yüksek performans sunan aksesuarlarıyla kompakt bir tasarıma sahiptir. Lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Mutfak robotu

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Az zahmet, bol lezzet

        Evinizde taptaze ekmekler, pastalar, içecekler hazırlayın

        • 650 W
        • Kompakt, 2'si bir arada sistem
        • 2,1 L hazne
        • 25'den fazla işleve yönelik aksesuarlar
        Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

        Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

        PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

        Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

        Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

        1,75 litrelik kırılmaya karşı dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 litredir (Tek seferde 5 smoothie porsiyonuna kadar).

        Ayrı iç gövde olmadığından malzemeler haznenin ortasından sızmaz

        Ayrı iç gövde olmadığından malzemeler haznenin ortasından sızmaz

        Diğer daha ucuz mutfak robotlarının aksine, bu Philips Mutfak Robotu'nun haznesinin ortasında iç baca gövdesi yoktur. Dolayısıyla, çorbalar ve diğer sıvılar haznenin orta kısmından sızmaz ve mutfak robotunuz ile mutfak tezgahınız temiz kaır! Cihazınızın kurulum işlemini de oldukça kolaylaştırır. Bağlantı elemanlarını kullanarak aparat yuvasını haznedeki yerine oturtmanız yeterlidir.

        %40 daha geniş besleme borusu (Philips HR7625 modeline kıyasla)

        %40 daha geniş besleme borusu (Philips HR7625 modeline kıyasla)

        Yeni Philips Daily Collection Mutfak Robotu, önceki HR7625 modelinden %40 daha geniş bir besleme borusuyla gelir. Böylelikle meyveleri ve sebzeleri önceden kesmenize gerek kalmaz ve zamandan tasarruf edersiniz

        Güçlü kullanım için 650 Watt motor

        Güçlü kullanım için 650 Watt motor

        Bu Philips Mutfak Robotu, güçlü motoruyla tüm favori tariflerinizi hazırlamanız için gereken gücü ve kontrolü sağlar.

        Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

        Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi

        Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Philips Mutfak Robotu'nun tüm aksesuar parçalarını bulaşık makinenizin üst rafında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

        Krema ve yumurta akı için çırpma aparatı

        Krema ve yumurta akı için çırpma aparatı

        Yumurta veya kremayı karıştırmak, çırpmak veya kıvamlı hale getirmek için mükemmel bir araçtır. En iyi hacmi ve kıvamı elde etmek için düşük hız ayarını kullanın. Lezzetli tatlılar hazırlamak veya mayonez yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

        Yüksek performanslı paslanmaz çelik disk bıçaklar

        Yüksek performanslı paslanmaz çelik disk bıçaklar

        Favori yiyeceğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken, doğru paslanmaz çelik disk bıçağını seçmek ve disk yuvasına takmaktır. En etkili dilimleme ve doğrama sonuçlarını sunması için performansı kapsamlı bir şekilde test edildi.

        Doğrama için uzun ve güçlü, S biçimli paslanmaz çelik bıçak

        Doğrama için uzun ve güçlü, S biçimli paslanmaz çelik bıçak

        Keskin ve güçlü, S biçimli paslanmaz çelik bıçak soğan gibi sebzeleri anında doğrar. Kuruyemiş, et gibi malzemeler, hatta turta hamuruna harç oluşturmak için de kullanılabilir

        Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

        Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

        Geniş 2,1 L hazne (1,5 L çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Yoğurma aparatı
          Evet
          Çırpma diski
          Evet
          Disk bıçağı: parçalama
          Evet
          Disk bıçağı: doğrama (kalın)
          Evet
          Disk bıçağı: dilimleme (kalın)
          Evet
          S biçimli paslanmaz çelik bıçak
          Evet
          Blender Sürahisi
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Gövde
          ABS
          Hız anahtarı
          ABS
          Malzeme itici
          SAN
          Disk bıçakları, doğrama bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Kapaklı hazne
          SAN
          Yoğurma aparatı
          PP
          Blender Sürahisi
          SAN
          Blender Kapağı
          PP
          Bıçak tutacağı
          PP

        • Genel özellikler

          Hızlar
          2 + darbe
          Kaymaz ayak
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Blender sürahi boyutu
          1,75L
          Blender sürahisi çalışma kapasitesi
          1,0 L
          Hazne kapasitesi
          2,1  L
          Hazne maks. çalışma kapasitesi
          1,5 L (kuru/sıvı)
          Hazne maks. çalışma kapasitesi.
          500 g (Un)
          Ürün boyutu (U x G x Y)
          244 x 244 x 377 mm
          Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (maks.)
          21.000 dev/dak'ya kadar
          Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (min.)
          16.500 dev/dak'ya kadar
          Devir hızı - Hazne (maks.)
          1900 dev/dak'ya kadar
          Devir hızı - Hazne (min.)
          1500 dev/dak'ya kadar

        • Teknik özellikler

          Güç
          650  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Güvenlik
          Kapak ve hazne algılama, 1,5 sn. mekanik fren

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