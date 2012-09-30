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  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet
  • Az zahmet, bol lezzet

Üretimden kaldırıldı

Daily CollectionMutfak robotu

HR7628/00

Az zahmet, bol lezzet

Bu Philips Daily Collection Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi, 1,75 L blenderi ve çeşitli yüksek performans sunan aksesuarlarıyla kompakt bir tasarıma sahiptir. Lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Tüm avantajları görüntüleyin

Evinizde taptaze ekmekler, pastalar, içecekler hazırlayın

Az zahmet, bol lezzet

  • 650 W

  • Kompakt, 2'si bir arada sistem

  • 2,1 L hazne

  • 25'den fazla işleve yönelik aksesuarlar

Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

Kırılmaya karşı dayanıklı hazne yoğun kullanıma uygundur

1,75 litrelik kırılmaya karşı dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 litredir (Tek seferde 5 smoothie porsiyonuna kadar).

Ayrı iç gövde olmadığından malzemeler haznenin ortasından sızmaz

Ayrı iç gövde olmadığından malzemeler haznenin ortasından sızmaz

Diğer daha ucuz mutfak robotlarının aksine, bu Philips Mutfak Robotu'nun haznesinin ortasında iç baca gövdesi yoktur. Dolayısıyla, çorbalar ve diğer sıvılar haznenin orta kısmından sızmaz ve mutfak robotunuz ile mutfak tezgahınız temiz kaır! Cihazınızın kurulum işlemini de oldukça kolaylaştırır. Bağlantı elemanlarını kullanarak aparat yuvasını haznedeki yerine oturtmanız yeterlidir.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları