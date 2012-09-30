2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR7628/00
Az zahmet, bol lezzet
Bu Philips Daily Collection Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi, 1,75 L blenderi ve çeşitli yüksek performans sunan aksesuarlarıyla kompakt bir tasarıma sahiptir. Lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
650 W
Kompakt, 2'si bir arada sistem
2,1 L hazne
25'den fazla işleve yönelik aksesuarlar
PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!
1,75 litrelik kırılmaya karşı dayanıklı haznenin çalışma kapasitesi 1 litredir (Tek seferde 5 smoothie porsiyonuna kadar).
Diğer daha ucuz mutfak robotlarının aksine, bu Philips Mutfak Robotu'nun haznesinin ortasında iç baca gövdesi yoktur. Dolayısıyla, çorbalar ve diğer sıvılar haznenin orta kısmından sızmaz ve mutfak robotunuz ile mutfak tezgahınız temiz kaır! Cihazınızın kurulum işlemini de oldukça kolaylaştırır. Bağlantı elemanlarını kullanarak aparat yuvasını haznedeki yerine oturtmanız yeterlidir.
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