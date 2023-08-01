3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri

Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün