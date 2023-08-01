3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri
Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri
Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün
3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri
Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri
Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Güçlü 500 W El Mikseri
Toplam:
Maksimum karıştırma kontrolü için 5 hız ayarı ve Turbo.
Kullanışlı tek bir cihazda karıştırma, harmanlama ve doğrama gibi üç hazırlama moduyla arkanıza yaslanın ve pişirmenin keyfini çıkarın.
Derin kaselerin her köşesine ulaşın, sıçramaları en aza indirin ve uzak noktalara erişim imkanı sağlayan yeni tasarımıyla temizlik süresinden tasarruf edin. Hafifçe güç oluşturmak ve sıçramayı önlemek için Yavaş Başlatma özelliğini kullanın.
Bulaşık makinesinde kolay temizlik için uygun, yüksek kaliteli aksesuarlar*.
Aksesuarları 1 l'lik, akıllı hepsi bir arada ölçekli hazırlık ve saklama kabında saklayarak yerden tasarruf edin ve mutfağınızı düzenli tutun.
Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımımızla karışıklığı ve sıçramayı en aza indirin, temizleme süresini kısaltın ve karıştırma haznenizin tüm alanlarına erişin.
Kasenin yanlarına çarpmayacak şekilde ve sert hamurlarda bile rahat kullanım için tasarlanmış ergonomik, güçlü tutma yeri ile hafiftir.
Karıştırma sırasında maksimum konfor için yeniden konumlandırılabilen hareketli, esnek güç kablosu.
Menşei
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Kaplama
Servis
Dahili aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
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