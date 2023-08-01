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    Philips 5000 Serisi

    Güçlü 500 W El Mikseri

    HR3781/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • 3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri 3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri 3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri
      -{discount-value}

      Philips 5000 Serisi Güçlü 500 W El Mikseri

      HR3781/20
      Genel Derecelendirme / 5

      3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri

      Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Philips 5000 Serisi Güçlü 500 W El Mikseri

      3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri

      Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri

      Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Philips 5000 Serisi Güçlü 500 W El Mikseri

      3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri

      Yeni Philips 5000 Serisi 3'ü 1 arada el mikseri ile, sert hamurları bile dakikalar içinde karıştırın veya yoğurun. Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımı ve Yavaş Başlatma özelliğiyle sıçrama ve temizleme süresini en aza indirin. Blender ve doğrayıcı aparatları ve ölçekli akıllı saklama kabıyla birlikte gelir. Tüm faydaları görün

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        Philips 5000 Serisi

        Philips 5000 Serisi

        Güçlü 500 W El Mikseri

        - {discount-value}

        Toplam:

        3'ü 1 arada güçlü ve çok yönlü mutfak el mikseri

        Sıçrama önleyici, uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarım

        • 500 W güçlü motor
        • El blender aparatı
        • Doğrayıcı aparatı
        • Ölçekli akıllı saklama kabı
        • Sıçrama olmadan pişirme
        Tüm karıştırma ihtiyaçları için 5 hız ayarı ve Turbo

        Tüm karıştırma ihtiyaçları için 5 hız ayarı ve Turbo

        Maksimum karıştırma kontrolü için 5 hız ayarı ve Turbo.

        El blenderi ve doğrayıcı aparatlar dahildir

        El blenderi ve doğrayıcı aparatlar dahildir

        Kullanışlı tek bir cihazda karıştırma, harmanlama ve doğrama gibi üç hazırlama moduyla arkanıza yaslanın ve pişirmenin keyfini çıkarın.

        Sıçramaları en aza indirin ve temizleme süresini azaltın

        Sıçramaları en aza indirin ve temizleme süresini azaltın

        Derin kaselerin her köşesine ulaşın, sıçramaları en aza indirin ve uzak noktalara erişim imkanı sağlayan yeni tasarımıyla temizlik süresinden tasarruf edin. Hafifçe güç oluşturmak ve sıçramayı önlemek için Yavaş Başlatma özelliğini kullanın.

        Bulaşık makinesine* uygun aksesuarlar ve kolay, temiz tasarım

        Bulaşık makinesine* uygun aksesuarlar ve kolay, temiz tasarım

        Bulaşık makinesinde kolay temizlik için uygun, yüksek kaliteli aksesuarlar*.

        Düzenli bir mutfak için ölçekli akıllı saklama kabı

        Düzenli bir mutfak için ölçekli akıllı saklama kabı

        Aksesuarları 1 l'lik, akıllı hepsi bir arada ölçekli hazırlık ve saklama kabında saklayarak yerden tasarruf edin ve mutfağınızı düzenli tutun.

        Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımla dağınıklığı en aza indirin

        Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımla dağınıklığı en aza indirin

        Uzak noktalara erişim imkanı sağlayan tasarımımızla karışıklığı ve sıçramayı en aza indirin, temizleme süresini kısaltın ve karıştırma haznenizin tüm alanlarına erişin.

        Rahat kullanım için güçlü tutma yeri

        Rahat kullanım için güçlü tutma yeri

        Kasenin yanlarına çarpmayacak şekilde ve sert hamurlarda bile rahat kullanım için tasarlanmış ergonomik, güçlü tutma yeri ile hafiftir.

        Daha fazla konfor için taşınabilir güç kablosu

        Daha fazla konfor için taşınabilir güç kablosu

        Karıştırma sırasında maksimum konfor için yeniden konumlandırılabilen hareketli, esnek güç kablosu.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Güç
          500  W
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Frekans
          50-60  Hz

        • Tasarım

          Mevcut renkler
          Siyah

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          430 x 210 x 243  mm
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          370 x 180 x 223  mm
          Ambalajla birlikte ağırlık
          2,5  kg
          Ürün ağırlığı
          1.845  kg

        • Genel özellikler

          Hızlar
          5
          Turbo işlevi
          Evet
          Ürün özellikleri
          • Ergonomik kavrama
          • Turbo işlevi
          • Temizlemesi kolaydır
          • LED ekran
          • Açma/kapama düğmesi

        • Kaplama

          Aksesuar malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Ana gövde malzemesi
          Plastik

        • Servis

          2 yıl garanti
          Var

        • Dahili aksesuarlar

          El blenderi çubuğu
          Evet
          Paslanmaz çelik hamur çengelleri
          Evet
          Paslanmaz çelik tel çırpıcılar
          Evet
          Doğrayıcı
          Evet
          1 l ölçekli saklama kabı
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          >%90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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