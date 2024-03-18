Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Yemek Hazırlama
Tüm seriler
Daily Collection Philips Daily Collection Mikser
Destek
HR3705/10
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer HR3705/10 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer
Tümü (1)
Philips mikser aksesuarımla kek karışımı hazırlayabilir miyim?
Philips mikserime çırpıcı/hamur kancaları takılamıyor
Philips Mikserimden çırpıcıları/hamur kancalarını çıkaramıyorum
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız