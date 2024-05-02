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    HR2764/00

    HR2764/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      HR2764/00

      HR2764/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sınırsızca karıştırın

      Philips 5000 Serisi Blender ile mutfak tuvalinizi zenginleştirin. Dondurulmuş meyveler, buz küpleri ve kuruyemişler içeren tariflerde bile en iyi karışımları elde edin. Mutfak tezgahınız için şık tasarıma sahiptir. Kolay temizlik için çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşur.

      HR2764/00

      Sınırsızca karıştırın

      Philips 5000 Serisi Blender ile mutfak tuvalinizi zenginleştirin. Dondurulmuş meyveler, buz küpleri ve kuruyemişler içeren tariflerde bile en iyi karışımları elde edin. Mutfak tezgahınız için şık tasarıma sahiptir. Kolay temizlik için çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşur.

      Sınırsızca karıştırın

      Philips 5000 Serisi Blender ile mutfak tuvalinizi zenginleştirin. Dondurulmuş meyveler, buz küpleri ve kuruyemişler içeren tariflerde bile en iyi karışımları elde edin. Mutfak tezgahınız için şık tasarıma sahiptir. Kolay temizlik için çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşur.

      HR2764/00

      Sınırsızca karıştırın

      Philips 5000 Serisi Blender ile mutfak tuvalinizi zenginleştirin. Dondurulmuş meyveler, buz küpleri ve kuruyemişler içeren tariflerde bile en iyi karışımları elde edin. Mutfak tezgahınız için şık tasarıma sahiptir. Kolay temizlik için çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşur.

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        HR2764/00

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        Smoothie, sos ve daha fazlasını hazırlayın

        ProBlend Plus teknolojisi sayesinde kusursuz pürüzsüz karışımlar

        ProBlend Plus teknolojisi sayesinde kusursuz pürüzsüz karışımlar

        Motor, bıçaklar ve bardağı; buz küpleri, kuruyemişler ve dondurulmuş meyveler içeren tarifler için bile kusursuz pürüzsüz karışımlar üretmek üzere birlikte en iyi şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

        Zahmetsiz karıştırma için 800 W ProBlend Plus Motor

        Zahmetsiz karıştırma için 800 W ProBlend Plus Motor

        ProBlend Plus motor, kolay karıştırma için malzemeleri hızlı bir şekilde döndürür.

        Pürüzsüz, kremsi bir doku için ProBlend Plus Bıçaklar

        Pürüzsüz, kremsi bir doku için ProBlend Plus Bıçaklar

        6 adet uzun, kalın ve keskin ProBlend Plus bıçakları sayesinde en sert malzemeleri ultra ince bir doku elde edilinceye kadar ezer ve karıştırır.

        Malzemelerin kusursuzca dolaşımı için ProBlend Plus Hazne

        Malzemelerin kusursuzca dolaşımı için ProBlend Plus Hazne

        ProBlend Plus hazne, mükemmel pürüzsüz bir sonuç için malzemeleri eşit şekilde karıştırmak üzere dolaşım akışına geri döndürür.

        Kolay taşıma için 700 ml kapaklı hazne

        Kolay taşıma için 700 ml kapaklı hazne

        Hazırladığınız içeceği pratik 700 ml hazneyle taşıyın. Günlük smoothie'nizi yapın ve ardından sızdırmaz kapak sayesinde kolaylıkla yanınızda taşıyın veya daha sonra kullanmak üzere buzdolabında saklayın. Bardak %100 BPA içermeyen Eastman Tritan'dan yapılmıştır. Darbelere dayanıklıdır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Tüm mutfaklara uygun zarif ve kompakt tasarım

        Tüm mutfaklara uygun zarif ve kompakt tasarım

        Mutfağınıza şıklık katın. Az yer kaplayan ve kolay saklama için çıkarılabilir parçalara sahip paslanmaz çelik tasarım.

        En sevdiğiniz tarifleri hazırlamak için çok yönlü kişisel blender

        En sevdiğiniz tarifleri hazırlamak için çok yönlü kişisel blender

        Farklı ev yapımı tariflerin tadını çıkarın: kadifemsi smoothie'ler, kremamsı yapıda milkshake'ler ve zengin, koyu soslar.

        Sayısız ilham için HomeID uygulaması

        Sayısız ilham için HomeID uygulaması

        Sayısız lezzetli tarifi keşfedin! İçecekler, çorbalar, soslar ve daha fazlası için lezzetli tariflere ve ayrıca blenderinizi kullanmaya yönelik ipuçlarına ve püf noktalarına erişmek için HomeID uygulamamızı kullanın.

        Ürünü kolaylıkla kullanmak için basın ve çevirin

        Ürünü kolaylıkla kullanmak için basın ve çevirin

        Düğmelere ve butonlara elveda deyin; yalnızca basın ve çevirin. Basit bir hareketle zahmetsizce karıştırın.

        Kolay temizlik için çıkarılabilir bıçaklar

        Kolay temizlik için çıkarılabilir bıçaklar

        Çıkarılabilir bıçakları musluk altında durulayın veya iyice temizlemek için bulaşık makinesinde yıkayın.

        Sorunsuz günlük kullanım için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Sorunsuz günlük kullanım için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Tüm çıkarılabilir parçalar kolayca durulanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Uzun süreli keyifli kullanım için Eastman tarafından Tritan'dan yapılmış dayanıklı hazne ve bardaklar günlük yıkama döngülerine dayanır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          Metal & Plastik
          Tritan Plastik
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Malzeme bıçakları
          Paslanmaz çelik

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Sızdırmaz Kapak

        • Teknik Özellikler

          800W
          220V

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kablo uzunluğu
          0.85  m
          Gerilim
          220-240  V
          Güç
          800  W
          Frekans
          50/60  Hz
          Kablo uzunluğu
          0,85
          Etkili kapasite
          700  l

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          2.23  kg
          14.4cm
          14cm
          38.3cm

        • Genel özellikler

          Hızlar
          1 hız ve manuel Darbe işlemi
          Kapak türü
          Spor
          Blade
          6 yıldızlı bıçak

        • Garanti

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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