Sınırsızca karıştırın
Philips 5000 Serisi Blender ile mutfak tuvalinizi zenginleştirin. Dondurulmuş meyveler, buz küpleri ve kuruyemişler içeren tariflerde bile en iyi karışımları elde edin. Mutfak tezgahınız için şık tasarıma sahiptir. Kolay temizlik için çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sınırsızca karıştırın
Philips 5000 Serisi Blender ile mutfak tuvalinizi zenginleştirin. Dondurulmuş meyveler, buz küpleri ve kuruyemişler içeren tariflerde bile en iyi karışımları elde edin. Mutfak tezgahınız için şık tasarıma sahiptir. Kolay temizlik için çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşur.
Sınırsızca karıştırın
Philips 5000 Serisi Blender ile mutfak tuvalinizi zenginleştirin. Dondurulmuş meyveler, buz küpleri ve kuruyemişler içeren tariflerde bile en iyi karışımları elde edin. Mutfak tezgahınız için şık tasarıma sahiptir. Kolay temizlik için çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşur.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sınırsızca karıştırın
Philips 5000 Serisi Blender ile mutfak tuvalinizi zenginleştirin. Dondurulmuş meyveler, buz küpleri ve kuruyemişler içeren tariflerde bile en iyi karışımları elde edin. Mutfak tezgahınız için şık tasarıma sahiptir. Kolay temizlik için çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalardan oluşur.
HR2764/00
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Motor, bıçaklar ve bardağı; buz küpleri, kuruyemişler ve dondurulmuş meyveler içeren tarifler için bile kusursuz pürüzsüz karışımlar üretmek üzere birlikte en iyi şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
ProBlend Plus motor, kolay karıştırma için malzemeleri hızlı bir şekilde döndürür.
6 adet uzun, kalın ve keskin ProBlend Plus bıçakları sayesinde en sert malzemeleri ultra ince bir doku elde edilinceye kadar ezer ve karıştırır.
ProBlend Plus hazne, mükemmel pürüzsüz bir sonuç için malzemeleri eşit şekilde karıştırmak üzere dolaşım akışına geri döndürür.
Hazırladığınız içeceği pratik 700 ml hazneyle taşıyın. Günlük smoothie'nizi yapın ve ardından sızdırmaz kapak sayesinde kolaylıkla yanınızda taşıyın veya daha sonra kullanmak üzere buzdolabında saklayın. Bardak %100 BPA içermeyen Eastman Tritan'dan yapılmıştır. Darbelere dayanıklıdır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Mutfağınıza şıklık katın. Az yer kaplayan ve kolay saklama için çıkarılabilir parçalara sahip paslanmaz çelik tasarım.
Farklı ev yapımı tariflerin tadını çıkarın: kadifemsi smoothie'ler, kremamsı yapıda milkshake'ler ve zengin, koyu soslar.
Sayısız lezzetli tarifi keşfedin! İçecekler, çorbalar, soslar ve daha fazlası için lezzetli tariflere ve ayrıca blenderinizi kullanmaya yönelik ipuçlarına ve püf noktalarına erişmek için HomeID uygulamamızı kullanın.
Düğmelere ve butonlara elveda deyin; yalnızca basın ve çevirin. Basit bir hareketle zahmetsizce karıştırın.
Çıkarılabilir bıçakları musluk altında durulayın veya iyice temizlemek için bulaşık makinesinde yıkayın.
Tüm çıkarılabilir parçalar kolayca durulanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Uzun süreli keyifli kullanım için Eastman tarafından Tritan'dan yapılmış dayanıklı hazne ve bardaklar günlük yıkama döngülerine dayanır.
Tasarım özellikleri
Menşei
Aksesuarlar
Teknik Özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Genel özellikler
Garanti
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