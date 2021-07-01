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  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma
  • Kolayca taze meyve suyu sıkma

Üretimden kaldırıldı

Daily CollectionNarenciye sıkacağı

HR2738/90

Kolayca taze meyve suyu sıkma

Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Bulaşık makinesinde yıkanabilir, kompakt tasarım

Kolayca taze meyve suyu sıkma

  • 0,5 L

  • 25 W

  • Otomatik yön değiştirme

  • Kablo Saklama

500 ml Meyve suyu sürahisi ile birlikte gelir

Fazla miktarda meyve suyu hazırlama kapasitesi sağlayan 500 ml meyve suyu sürahisi

yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son

yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son

Entegre kordon saklama bölümü

Muhafazanın altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden kazanın.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları