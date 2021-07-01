2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR2738/90
Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu narenciye sıkacağı ile, evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz.
0,5 L
25 W
Otomatik yön değiştirme
Kablo Saklama
Fazla miktarda meyve suyu hazırlama kapasitesi sağlayan 500 ml meyve suyu sürahisi
yeni sürahi ucu tasarımıyla damlamaya son
Muhafazanın altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden kazanın.
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