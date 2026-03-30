2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HR2672/00
350 W ProBlend motor
İki dayanıklı ProBlend hazne
Paslanmaz çelik ProBlend yıldızlı bıçaklar
İki hız ayarı
Makinede yıkanabilen parçalar
ProBlend teknolojisi; saniyeler içinde ipeksi karışımlar için uzun ömürlü 350w motor, dayanıklı Blend & Go hazneler ve 4 yıldızlı paslanmaz çelik bıçakları bir araya getirir.
Günlük kullanım için uygun, sağlam ve uzun ömürlü motorla en sevdiğiniz smoothie'leri yapın.
ProBlend haznenin 2 oluğu, karıştırma sırasında malzemelerin akışını bıçağa doğru yönlendirmek için tasarlanmıştır, bu sayede pürüzsüz karışımlar elde edilir.
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