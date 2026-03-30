ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler
  • Her zaman her yerde taze smoothie'ler

OpalBlenderler

HR2672/00

Her zaman her yerde taze smoothie'ler
ProBlend teknolojisine sahip bu kompakt blender, her yere götürebileceğiniz ipek gibi pürüzsüz karışımlar yapmak için 350 W motora, 2 adet dayanıklı Blend & Go hazneye ve 4 yıldızlı paslanmaz çelik bıçaklara sahiptir. Siz de alın ve her gün smoothie günü olsun!
Tüm avantajları görüntüleyin

Karıştır ve yanına al

Her zaman her yerde taze smoothie'ler

  • 350 W ProBlend motor

  • İki dayanıklı ProBlend hazne

  • Paslanmaz çelik ProBlend yıldızlı bıçaklar

  • İki hız ayarı

  • Makinede yıkanabilen parçalar

İpek gibi pürüzsüz karışımlar için ProBlend Teknolojisi

İpek gibi pürüzsüz karışımlar için ProBlend Teknolojisi

ProBlend teknolojisi; saniyeler içinde ipeksi karışımlar için uzun ömürlü 350w motor, dayanıklı Blend & Go hazneler ve 4 yıldızlı paslanmaz çelik bıçakları bir araya getirir.

Uzun ömürlü performans için 350 Watt ProBlend motor

Uzun ömürlü performans için 350 Watt ProBlend motor

Günlük kullanım için uygun, sağlam ve uzun ömürlü motorla en sevdiğiniz smoothie'leri yapın.

Optimum sirkülasyon için ProBlend hazneler

Optimum sirkülasyon için ProBlend hazneler

ProBlend haznenin 2 oluğu, karıştırma sırasında malzemelerin akışını bıçağa doğru yönlendirmek için tasarlanmıştır, bu sayede pürüzsüz karışımlar elde edilir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları