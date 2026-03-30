Her zaman her yerde taze smoothie'ler

ProBlend teknolojisine sahip bu kompakt blender, her yere götürebileceğiniz ipek gibi pürüzsüz karışımlar yapmak için 350 W motora, 2 adet dayanıklı Blend & Go hazneye ve 4 yıldızlı paslanmaz çelik bıçaklara sahiptir. Siz de alın ve her gün smoothie günü olsun!