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7000 Serisi Pasta maker

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7000 SerisiPasta maker

HR2665/93

7000 Serisi Pasta maker

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Kılavuzlar ve Belgeler

Recipe book Philips Pasta Maker 7000 Series HR2665 - US and Canada - English; French; Spanish - English (US)

  • PDF dosya, 68.3 MB
  • 13 March 2026

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 123.7 kB
  • 1 August 2026

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