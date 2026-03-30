Nefis taze makarna. Zahmetsizce.

Philips 7000 Serisi ile ev yapımı makarnayı yeniden menünüze ekleyin. ProExtrude teknolojisi ile pürüzsüz, esnek bir sonuç elde edin ve 10 dakikadan kısa sürede* mükemmel karıştırma ve otomatik tartım fonksiyonları ile harika lezzetli makarnalar hazırlayın.