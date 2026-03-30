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Tüm seriler

  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
  • Nefis taze makarna. Zahmetsizce.

7000 SerisiPasta maker

HR2665/93

Nefis taze makarna. Zahmetsizce.
Philips 7000 Serisi ile ev yapımı makarnayı yeniden menünüze ekleyin. ProExtrude teknolojisi ile pürüzsüz, esnek bir sonuç elde edin ve 10 dakikadan kısa sürede* mükemmel karıştırma ve otomatik tartım fonksiyonları ile harika lezzetli makarnalar hazırlayın.
Tüm avantajları görüntüleyin

10 dakikadan kısa sürede* lezzetli makarna için kusursuz teknoloji

Nefis taze makarna. Zahmetsizce.

  • ProExtrude Teknolojisi

  • Otomatik Tartma Teknolojisi

  • 8 disk

  • 200 W

  • Siyah

Pürüzsüz, esnek bir sonuç için ProExtrude teknolojisi

Pürüzsüz, esnek bir sonuç için ProExtrude teknolojisi

Bu benzersiz teknoloji, hangi makarna şeklini seçerseniz seçin pürüzsüz bir sonuç için güçlü motor, dayanıklı metal karıştırma paleti ve sağlam metal ön paneli bir araya getirir.

Mükemmel hamur için mükemmel karıştırma teknolojisi

Mükemmel hamur için mükemmel karıştırma teknolojisi

Karıştırma haznesi için optimize edilmiş tasarım ve güçlü metal karıştırma çubuğu, her seferinde hassas hazırlanmış, eşit bir hamur tabanı sağlar.

Doğru sıvı-un oranı için rehberlik

Doğru sıvı-un oranı için rehberlik

Entegre tartı, her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için seçtiğiniz un türüne eklenecek sıvı miktarını hesaplar!

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. 250 g makarna (2-3 porsiyon) için hazırlama süresi.

  2. Porsiyon tahmini 800 g makarna baz alınarak yapılmıştır.

  3. Şekillendirme disklerinin sayısı modele göre değişebilir.

  4. 100 g buğday unu ile yapılan makarna ve 100 g acı bakla, mercimek veya beyaz fasulye unu ile yapılan makarnanın karşılaştırması.