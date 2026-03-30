2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HR2665/93
ProExtrude Teknolojisi
Otomatik Tartma Teknolojisi
8 disk
200 W
Siyah
Bu benzersiz teknoloji, hangi makarna şeklini seçerseniz seçin pürüzsüz bir sonuç için güçlü motor, dayanıklı metal karıştırma paleti ve sağlam metal ön paneli bir araya getirir.
Karıştırma haznesi için optimize edilmiş tasarım ve güçlü metal karıştırma çubuğu, her seferinde hassas hazırlanmış, eşit bir hamur tabanı sağlar.
Entegre tartı, her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için seçtiğiniz un türüne eklenecek sıvı miktarını hesaplar!
Yorumlar
250 g makarna (2-3 porsiyon) için hazırlama süresi.
Porsiyon tahmini 800 g makarna baz alınarak yapılmıştır.
Şekillendirme disklerinin sayısı modele göre değişebilir.
100 g buğday unu ile yapılan makarna ve 100 g acı bakla, mercimek veya beyaz fasulye unu ile yapılan makarnanın karşılaştırması.