ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir