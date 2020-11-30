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    Daily Collection

    ProMix El Blenderi

    HR2546/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
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      Daily Collection ProMix El Blenderi

      HR2546/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma

      Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Daily Collection ProMix El Blenderi

      Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma

      Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma

      Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Daily Collection ProMix El Blenderi

      Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma

      Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Daily Collection

        Daily Collection

        ProMix El Blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma

        Her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyeceklerin keyfini çıkarın

        • Sezgisel
        • Easy
        • Güçlü
        700 W Güçlü Motor

        700 W Güçlü Motor

        Güçlü 700 W motoru ile günlük ev yapımı yemekleriniz için güçlü karıştırma performansı sunar

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekiller sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.

        Ergonomik tasarım

        Ergonomik tasarım

        Dayanıklı ve ergonomik tasarım, tüketicilere rahat ve kolay kullanım sunar

        ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

        ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

        Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir

        Tek düğmeyle açma sistemi

        Tek düğmeyle açma sistemi

        Tek bir düğmeye basarak çeşitli işlevler için aksesuarları kolayca takıp çıkarın.

        Ekstra güç için Turbo işlevi

        Ekstra güç için Turbo işlevi

        Philips el blenderinin Turbo işlevi sayesinde tek bir düğme dokunuşuyla en sert malzemeleri bile kesebilirsiniz

        XL doğrayıcı

        Kolayca hazırlanan lezzetli salsa soslar ve salatalar, doğranmış meyveler ve büyük et parçaları için XL Doğrayıcı

        İkili çırpıcı

        İkili çırpıcımız sayesinde kahvaltılarınızı ve fırında pişirdiğiniz tariflerinizi bir üst seviyeye çıkarın. Yumuşak krep hamurları, en sevdiğiniz pastalar, lezzetli soslar ve çok daha fazlasını yapmak için mükemmel.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • XL doğrayıcı
          • İkili çırpıcı

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Genel özellikler

          Hız ayarı
          2 (turbo dahil)

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          700  W

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          Plastik
          Çubuk malzemesi
          Metal

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