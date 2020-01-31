HR2533/00
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HR2533/00
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El blenderi karıştırma çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekiller sayesinde, karıştırma sırasında sıçrama olmaz veya etraf kirlenmez
Dayanıklı ve ergonomik tasarım, tüketicilere rahat ve kolay kullanım sunar
Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir
Tek bir düğmeye basarak çeşitli işlevler için aksesuarları kolayca takıp çıkarın.
Krem şanti, mayonez, krep hamuru ve daha fazlası için Philips el blenderi Tek Çırpıcı aksesuarı.
Güçlü 650 W motoru ile günlük ev yapımı yemekleriniz için güçlü karıştırma performansı sunar
Kompakt doğrayıcı aksesuarı ile yeşillik, fındık, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdaları kolayca doğrayabilirsiniz.
Tasarım özellikleri
Aksesuarlar
Tasarım
Genel özellikler
Servis
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