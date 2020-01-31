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      HR2533/00

      HR2533/00

      HR2533/00

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      Tümünü gör El Blenderi

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      HR2533/00
      - {discount-value}

      HR2533/00

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      Sıçrama önleyici bıçak koruması

      Sıçrama önleyici bıçak koruması

      El blenderi karıştırma çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekiller sayesinde, karıştırma sırasında sıçrama olmaz veya etraf kirlenmez

      Ergonomik tasarım

      Ergonomik tasarım

      Dayanıklı ve ergonomik tasarım, tüketicilere rahat ve kolay kullanım sunar

      ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

      ProMix gelişmiş karıştırma teknolojisi

      Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir

      Tek düğmeyle açma sistemi

      Tek düğmeyle açma sistemi

      Tek bir düğmeye basarak çeşitli işlevler için aksesuarları kolayca takıp çıkarın.

      Tek çırpıcı

      Tek çırpıcı

      Krem şanti, mayonez, krep hamuru ve daha fazlası için Philips el blenderi Tek Çırpıcı aksesuarı.

      650 W Güçlü Motor

      Güçlü 650 W motoru ile günlük ev yapımı yemekleriniz için güçlü karıştırma performansı sunar

      Kompakt doğrayıcı

      Kompakt doğrayıcı aksesuarı ile yeşillik, fındık, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdaları kolayca doğrayabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Tasarım özellikleri

        Ana Malzeme
        Plastik
        Çubuk malzemesi
        Plastik

      • Aksesuarlar

        Dahil
        • S biçimli bıçak ünitesi
        • Ölçekli Demlik
        • Kompakt doğrayıcı
        • Çırpıcı

      • Tasarım

        Renk
        Beyaz

      • Genel özellikler

        Hız ayarı
        1

      • Servis

        2 yıl uluslararası garanti
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