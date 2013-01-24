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Gram veya ons olarak tam ağırlık
Otomatik kapanma özelliğine sahip ve birim çevirme düğmeli, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gram veya ons olarak tam ağırlık
Otomatik kapanma özelliğine sahip ve birim çevirme düğmeli, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm faydaları görün
Gram veya ons olarak tam ağırlık
Otomatik kapanma özelliğine sahip ve birim çevirme düğmeli, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gram veya ons olarak tam ağırlık
Otomatik kapanma özelliğine sahip ve birim çevirme düğmeli, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm faydaları görün
Mutfak terazisi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Gram veya ons olarak tartmak için birim çevirme
Malzemeleri ayrı ayrı tartmak için sıfırlama/dara fonksiyonu.
Otomatik kapanma pil tasarrufu sağlar.
Tartılan son ağırlığı hatırlamak için hafıza yedekleme.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım