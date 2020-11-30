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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün