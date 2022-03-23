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  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

Üretimden kaldırıldı

Viva CollectionMeyve sıkacağı

HR1863/20

4.9
| (18) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bu Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz!
Tüm avantajları görüntüleyin

Tek seferde 2 L meyve suyu hazırlayın, 1 dakikada temizleyin

Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 L, XL boru

  • Damlama önleyici

Ön temizleme işlevi istenmeyen lifleri temizler

Ön temizleme işlevi istenmeyen lifleri temizler

Philips katı meyve sıkacağı, piyasadaki ön temizleme işlevine sahip ilk santrifüjlü katı meyve sıkacağıdır. İticiye su dökerek cihazın içinden bol miktarda su akıtır ve kapaktaki istenmeyen lifleri temizlersiniz; böylece süzgeç temizliği kolaylaşır.

QuickClean teknolojisi

QuickClean teknolojisi

Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. Entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde temizliği 1 dakikada tamamlanır.

Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.9

5 üzerinden

18

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

23/03/2022

Türkiye

Türkiye

HR1863/20 katı meyve sıkacağı

Ürünü çok beyendik teşekürler PHİLİPS. Çok şık ve güçlü kolay temizleniyor az yer kaplıyor

Avantajlar

Çok güçlü ve şık az yer tutuyor kolay temizleniyor.

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

23/03/2022

Türkiye

Türkiye

HR1863/20 katı meyve sıkacağı

Ürünü çok beyendik teşekürler PHİLİPS. Çok şık ve güçlü kolay temizleniyor az yer kaplıyor

Avantajlar

Çok güçlü ve şık az yer tutuyor kolay temizleniyor.

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

02/12/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmel perfomans ve çok pratik kullanımı var.

Sebze ve meyvelerin suyunu harika sıkıyor. Posası kup kuru çıktı. Ayrıca oldukça kolay kullanımı var. Bana göre fazla detayı olmayan pratik bir ürün. Görünüşü de pek sevimli. Mutfağımızın en güzel köşesinde yerini aldı.

Avantajlar

pratik ve mükemmel sonuç

Dezavantajlar

ben dezavantaj bulamadım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

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