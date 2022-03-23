2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
800 W
QuickClean
2 L, XL boru
Damlama önleyici
Philips katı meyve sıkacağı, piyasadaki ön temizleme işlevine sahip ilk santrifüjlü katı meyve sıkacağıdır. İticiye su dökerek cihazın içinden bol miktarda su akıtır ve kapaktaki istenmeyen lifleri temizlersiniz; böylece süzgeç temizliği kolaylaşır.
Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. Entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde temizliği 1 dakikada tamamlanır.
Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.
4.9
5 üzerinden
18
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
İbandayı
23/03/2022
Türkiye
HR1863/20 katı meyve sıkacağı
Ürünü çok beyendik teşekürler PHİLİPS. Çok şık ve güçlü kolay temizleniyor az yer kaplıyor
Avantajlar
Çok güçlü ve şık az yer tutuyor kolay temizleniyor.
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
İbandayı
23/03/2022
Türkiye
HR1863/20 katı meyve sıkacağı
Ürünü çok beyendik teşekürler PHİLİPS. Çok şık ve güçlü kolay temizleniyor az yer kaplıyor
Avantajlar
Çok güçlü ve şık az yer tutuyor kolay temizleniyor.
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
karpuz
02/12/2020
Türkiye
Mükemmel perfomans ve çok pratik kullanımı var.
Sebze ve meyvelerin suyunu harika sıkıyor. Posası kup kuru çıktı. Ayrıca oldukça kolay kullanımı var. Bana göre fazla detayı olmayan pratik bir ürün. Görünüşü de pek sevimli. Mutfağımızın en güzel köşesinde yerini aldı.
Avantajlar
pratik ve mükemmel sonuç
Dezavantajlar
ben dezavantaj bulamadım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1863/20 Meyve sıkacağı için yapılmıştır