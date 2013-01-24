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Ferahlık veren tıraş
Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ferahlık veren tıraş
Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte Tüm faydaları görün
Ferahlık veren tıraş
Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ferahlık veren tıraş
Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte Tüm faydaları görün
Elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekstra Kaygan tıraş köpüğü, elektrikli tıraş makinesi kullanırken ferahlık verir
Duşta tıraş zaman kazanmak ve ıslak tıraşın verdiği ferahlık hissini yaşamak için tıraş makinesini duşta kullanın.
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Aksesuarlar
Tasarım
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
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CRP136/01