2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HQ7330/19
NIVEA FOR MEN köpük
Ekstra Kaygan tıraş köpüğü, elektrikli tıraş makinesi kullanırken ferahlık verir
Duşta tıraş zaman kazanmak ve ıslak tıraşın verdiği ferahlık hissini yaşamak için tıraş makinesini duşta kullanın.
2.4
5 üzerinden
5
İncelemeler
Barbarousse
08/05/2012
Türkiye
Motor gücü
Daha önce kullandığım traş makineme göre motor devri ve gücü sanki daha düşük gibi. Onun dışında üründen gayet memnunum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
barmanbek
19/10/2018
Türkiye
ÜRÜN GÜZEL AMA...
Ürünü okulum için almıştım, güzel ürün ben memnun kaldım fakat cildimde tahriş etkisi yaptı, bilmiorum belki ben çok bastırdım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Osman1982
09/05/2012
Türkiye
Cilde uygunluk
Makine gayet güzel ama almadan önce cildinize uygun olupolmadığını araştıremanızı tavsiye ederim ben uzun süreli kullanamıyorum cildimi tahriş ediyor ve bir süre sonra acı veriyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır