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  • Ferahlık veren tıraş
  • Ferahlık veren tıraş
  • Ferahlık veren tıraş
  • Ferahlık veren tıraş

Üretimden kaldırıldı

NIVEA Shaver series 3000Elektrikli tıraş makinesi

HQ7330/19

2.4
| (5) İncelemeler
Ferahlık veren tıraş
Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte
Tüm avantajları görüntüleyin

Ferahlık veren pürüzsüz, konforlu tıraş

Ferahlık veren tıraş

  • NIVEA FOR MEN köpük

Ekstra Kaygan tıraş köpüğü

Ekstra Kaygan tıraş köpüğü

Ekstra Kaygan tıraş köpüğü, elektrikli tıraş makinesi kullanırken ferahlık verir

Islak kullanım

Islak kullanım

Duşta tıraş zaman kazanmak ve ıslak tıraşın verdiği ferahlık hissini yaşamak için tıraş makinesini duşta kullanın.

En kısa kılları dahi tıraş eder

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.4

5 üzerinden

5

İncelemeler

5
2

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Motor gücü

Daha önce kullandığım traş makineme göre motor devri ve gücü sanki daha düşük gibi. Onun dışında üründen gayet memnunum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

19/10/2018

Türkiye

Türkiye

ÜRÜN GÜZEL AMA...

Ürünü okulum için almıştım, güzel ürün ben memnun kaldım fakat cildimde tahriş etkisi yaptı, bilmiorum belki ben çok bastırdım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

Cilde uygunluk

Makine gayet güzel ama almadan önce cildinize uygun olupolmadığını araştıremanızı tavsiye ederim ben uzun süreli kullanamıyorum cildimi tahriş ediyor ve bir süre sonra acı veriyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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