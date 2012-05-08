Merhaba, HQ7330/19 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Konuyla ilgi yardımcı olmak isteriz. Özellikle tahrişe yatkın, hassas bir cildiniz varsa tıraş olurken cihazı dikkatli kullanmak önemlidir. Tıraş makinesini cildinize çok fazla bastırmayın. Yalnızca sakalınızın dik durmasını ve bu sayede tıraş makinesinin bıçaklarının sakalınızı daha kolay yakalamasını ve kesmesini sağlayacak kadar, hassas bir şekilde bastırın. Hassas bir şekilde bastırmak tıraş makinesi ve cildiniz arasındaki sürtünmeyi de azaltarak daha rahat bir tıraş deneyimi sağlar. Philips kişisel bakım ürünleri ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Aşağıdaki sosyal medya kanallarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/PhilipsTurkiye https://twitter.com/PhilipsTurkiye https://www.instagram.com/philipsturkiye