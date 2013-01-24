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    NIVEA Shaver series 3000

    Elektrikli tıraş makinesi

    HQ7330/19
    NIVEA
    Genel Derecelendirme / 5
    NIVEA
    • Ferahlık veren tıraş Ferahlık veren tıraş Ferahlık veren tıraş
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      NIVEA Shaver series 3000 Elektrikli tıraş makinesi

      HQ7330/19
      Genel Derecelendirme / 5

      Ferahlık veren tıraş

      Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      NIVEA Shaver series 3000 Elektrikli tıraş makinesi

      Ferahlık veren tıraş

      Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte Tüm faydaları görün

      Ferahlık veren tıraş

      Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      NIVEA Shaver series 3000 Elektrikli tıraş makinesi

      Ferahlık veren tıraş

      Bu Philips tıraş makinesini ister kuru kullanın isterseniz ferahlık hissi vermesi için NIVEA FOR MEN tıraş köpüğü ile birlikte Tüm faydaları görün

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ferahlık veren tıraş

        Ferahlık veren pürüzsüz, konforlu tıraş

        • NIVEA FOR MEN köpük
        Ekstra Kaygan tıraş köpüğü

        Ekstra Kaygan tıraş köpüğü

        Ekstra Kaygan tıraş köpüğü, elektrikli tıraş makinesi kullanırken ferahlık verir

        Islak kullanım

        Islak kullanım

        Duşta tıraş zaman kazanmak ve ıslak tıraşın verdiği ferahlık hissini yaşamak için tıraş makinesini duşta kullanın.

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak

        • Tasarım

          Kaplama
          Kaplama

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • Hassas Kesme Sistemi
          • Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz hatlarına uyum
          • Reflex Action sistemi
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
          SkinComfort
          Rahat tıraş başlıkları

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • Şarj tam göstergesi
          • Şarj göstergesi
          Şarj
          Kablolu/kablosuz
          Şarj
          1
          Tıraş süresi
          10
          Temizleme
          Yıkanabilir

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Temizleme fırçası
        • Koruyucu kılıf

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