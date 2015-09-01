Air Styler
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800 W hava akışına sahip Air Styler, hassas kurutma ve şekillendirme sunar. Her gün harika sonuçlar alın.
İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Tutma yerine takılan yenilikçi Kısa Düzleştirme Fırçasıyla saçınıza zarar vermeden doğal görünümlü güzel ve düz saçlara sahip olabilirsiniz.
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.
Keratin katkılı seramik kaplama doğal görünümlü düz ve parlak bir sonuç sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.
ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.
30 mm'lik boyu ayarlanabilir sert fırça, kolay şekillendirme için tasarlanmıştır. Mükemmel dalgalar için fırçanın ucunu çevirin ve çıkarın.
Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.
Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir.
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