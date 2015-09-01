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    Essential

    Air Styler

    HP8667/00
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    • İyonik bakım ile kolay saç şekillendirme İyonik bakım ile kolay saç şekillendirme İyonik bakım ile kolay saç şekillendirme
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      Essential Air Styler

      HP8667/00
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        Essential

        Essential

        Air Styler

        Toplam:

        İyonik bakım ile kolay saç şekillendirme

        Keratin seramik fırçalar ile

        • 3 aparatlı
        • İyonik bakım
        • ThermoProtect sıcaklığı
        • Keratin Seramik kaplama
        Güzel sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

        Güzel sonuçlar için 800 W şekillendirme gücü

        800 W hava akışına sahip Air Styler, hassas kurutma ve şekillendirme sunar. Her gün harika sonuçlar alın.

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Doğal görünümlü düz sonuçlar için Kısa Düzleştirme Fırçası

        Doğal görünümlü düz sonuçlar için Kısa Düzleştirme Fırçası

        Tutma yerine takılan yenilikçi Kısa Düzleştirme Fırçasıyla saçınıza zarar vermeden doğal görünümlü güzel ve düz saçlara sahip olabilirsiniz.

        Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

        Kolay kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

        Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.

        Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Keratin katkılı seramik kaplama doğal görünümlü düz ve parlak bir sonuç sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.

        Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

        ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

        Mükemmel dalgalar için 30 mm boyu ayarlanabilir sert fırça

        30 mm'lik boyu ayarlanabilir sert fırça, kolay şekillendirme için tasarlanmıştır. Mükemmel dalgalar için fırçanın ucunu çevirin ve çıkarın.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir.

        Teknik Özellikler

        • Bakım teknolojileri

          İyon teknolojisi
          Evet
          ThermoProtect
          Evet
          Keratin katkılı kaplama
          Evet

        • Başlıklar

          38 mm ThermoBrush
          Düz modeller ve dalgalar için
          Başlık
          Odaklanmış hava akımı için
          Geri çekilebilir 30 mm fırça başlığı
          Dolaşmayan dalgalar ve bukleler için

        • Güç

          Watt gücü
          800 W
          Gerilim
          220-240 V

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isı ayarı sayısı
          3
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Kullanım kolaylığı

          Asma halkası
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          Dönebilen kablo
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        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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