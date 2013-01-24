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Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli
Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler Advanced. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha fazla parlamasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün
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Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli
Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler Advanced. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha fazla parlamasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Air Styler
Philips Online Mağaza fiyatı
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İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi aşırı ısınmaya karşı maksimum koruma sağlayarak saçlarınızın sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur.
Air Styler, 5 farklı başlık seçeneği ile doğal görünümlü düz saçlardan mükemmel dalgalara ve hacimli saç köklerine kadar farklı stiller oluşturmanızı sağlar.
Fırçalar aşırı kurumayı önlemek için seramik kaplıdır. Bu özellik ısının daha eşit dağılmasını sağlar ve saçın aşırı ısınıp aşırı kurumasına yol açan sıcak noktaların oluşmasını önler.
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.
Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya hasarlı saçlar için idealdir.
Palet şekilli düzleştirme fırçası, tek seferde doğal görünümlü düz sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.
30 mm'lik boyu ayarlanabilir sert fırça, kolay şekillendirme için tasarlanmıştır. Mükemmel dalgalar için fırçanın ucunu çevirin ve çıkarın.
Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.
Özel olarak tasarlanmış hacimlendirme başlığıyla hacimli saç kökleri yaratın.
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