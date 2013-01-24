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    Advanced

    Air Styler

    HP8656/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli
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      Advanced Air Styler

      HP8656/00
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      Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler Advanced. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha fazla parlamasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 479,99 TL
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      Advanced Air Styler

      Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

      Her gün kolay saç stilleri sunan Philips Air Styler Advanced. Ilık hava fırçanın her yerine eşit olarak dağılırken İyonik bakım, saçınızın daha fazla parlamasına yardımcı olur. Tüm faydaları görün

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        Advanced

        Air Styler

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        Toplam:

        Ekstra bakım ile çok sayıda saç modeli

        • 5 şekillendirme aparatı
        • Eşit ısı dağıtımı
        • İyonik bakım
        • ThermoProtect sıcaklığı
        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı ayarı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

        Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi aşırı ısınmaya karşı maksimum koruma sağlayarak saçlarınızın sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

        5 aksesuarlı

        Air Styler, 5 farklı başlık seçeneği ile doğal görünümlü düz saçlardan mükemmel dalgalara ve hacimli saç köklerine kadar farklı stiller oluşturmanızı sağlar.

        Daha fazla bakım için seramik kaplamalı fırçalar

        Fırçalar aşırı kurumayı önlemek için seramik kaplıdır. Bu özellik ısının daha eşit dağılmasını sağlar ve saçın aşırı ısınıp aşırı kurumasına yol açan sıcak noktaların oluşmasını önler.

        Daha fazla kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

        Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Soğuk hava ayarı, düşük ısı kullanarak saçlarınızı nazikçe kurutur. Özellikle ince, kuru veya hasarlı saçlar için idealdir.

        Doğal görünümlü düz sonuçlar için palet şekilli düzleştirme fırçası

        Palet şekilli düzleştirme fırçası, tek seferde doğal görünümlü düz sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

        Mükemmel modeller ve dalgalar için 38 mm ThermoBrush

        ThermoBrush, 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

        Mükemmel dalgalar için 30 mm boyu ayarlanabilir sert fırça

        30 mm'lik boyu ayarlanabilir sert fırça, kolay şekillendirme için tasarlanmıştır. Mükemmel dalgalar için fırçanın ucunu çevirin ve çıkarın.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Dar şekillendirme başlığını kullanarak hassas şekillendirme veya rötuşlar için odaklı hava akışı sağlayabilirsiniz.

        Saç köklerini daha fazla hacimlendiren hacimlendirici

        Özel olarak tasarlanmış hacimlendirme başlığıyla hacimli saç kökleri yaratın.

        Teknik Özellikler

        • Bakım teknolojileri

          EHD teknolojisi
          Evet
          İyon teknolojisi
          Evet
          Seramik fırça kaplamaları
          Evet
          ThermoProtect
          Evet

        • Başlıklar

          Palet şekilli düzleştirme fırçası
          Doğal görünümlü düz saçlar için
          38 mm ThermoBrush
          Düz modeller ve dalgalar için
          Boyu ayarlanabilir sert fırça
          Dolaşmayan dalgalar ve bukleler için
          Başlık
          Odaklanmış hava akımı için
          Hacimlendirici
          Hacimli saç kökleri için

        • Kullanım kolaylığı

          Kablo uzunluğu
          2m
          Asma halkası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Isı ayarı sayısı
          3

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Güç

          Gerilim
          220-240 V
          Watt gücü
          1000 W

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