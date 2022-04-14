Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Care ısıtmalı şekillendirme fırçası
Üretimden kaldırıldı
Destek
HP8631/00
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Kullanıcı kılavuzu
AB Uygunluk Beyanı - English (US)
Tümü (2)
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?