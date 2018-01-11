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  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Care ısıtmalı şekillendirme fırçası

HP8631/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Hızlı, bakım sağlayan ve şık şekillendirme

Philips Care ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. İpeksi seramik kaplamalı, ısıtmalı 38 mm bigudi saçınıza bakım yaparak uzun süreli sonuçlar almanızı sağlar ve boyu ayarlanabilir sert fırça işlemi hızlandırır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı, bakım sağlayan ve şık şekillendirme

  • 38 mm

Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde açabilmeniz için boyu ayarlanabilir sert fırça

Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde açabilmeniz için boyu ayarlanabilir sert fırça

Benzersiz boyu ayarlanabilir sert fırça, hızlı ve güvenli uygulama sağlar. Saçınızı fırçaya sardıktan sonra soğuk ucu çevirin. Fırçanın uçları içeri çekilir. Bu benzersiz özellik fırçaya sardığınız saçınızı güvenli bir şekilde açmanızı sağlar ve buklelerinizin mükemmel şeklini korur.

İpeksi seramik kaplama

İpeksi seramik kaplama

Saçınıza zarar vermeyen ipeksi seramik kaplama

Uzun süreli sonuçlar için 190°C şekillendirme sıcaklığı

Uzun süreli sonuçlar için 190°C şekillendirme sıcaklığı

190°C şekillendirme sıcaklığı uzun süreli sonuçlar verirken saçınızın zarar görme riskini en aza indirir.

Teknik Özellikler

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Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

11/01/2018

Türkiye

Türkiye

Üretime devam

Bu ürünü çok beğendiğim ve üretimde olmadığı için 2. El almak zorunda kaldım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8631/00 Care heated styling brush için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8631/00 Care heated styling brush için yapılmıştır

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