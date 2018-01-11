2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Hızlı, bakım sağlayan ve şık şekillendirme
Philips Care ısıtmalı şekillendirme fırçası saçınıza bakım yaparken hızlı bir şekilde yumuşak bukleler yaratmanızı sağlar. İpeksi seramik kaplamalı, ısıtmalı 38 mm bigudi saçınıza bakım yaparak uzun süreli sonuçlar almanızı sağlar ve boyu ayarlanabilir sert fırça işlemi hızlandırır.
38 mm
Benzersiz boyu ayarlanabilir sert fırça, hızlı ve güvenli uygulama sağlar. Saçınızı fırçaya sardıktan sonra soğuk ucu çevirin. Fırçanın uçları içeri çekilir. Bu benzersiz özellik fırçaya sardığınız saçınızı güvenli bir şekilde açmanızı sağlar ve buklelerinizin mükemmel şeklini korur.
Saçınıza zarar vermeyen ipeksi seramik kaplama
190°C şekillendirme sıcaklığı uzun süreli sonuçlar verirken saçınızın zarar görme riskini en aza indirir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Demir26
11/01/2018
Türkiye
Üretime devam
Bu ürünü çok beğendiğim ve üretimde olmadığı için 2. El almak zorunda kaldım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8631/00 Care heated styling brush için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8631/00 Care heated styling brush için yapılmıştır