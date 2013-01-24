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    Konik Bukle Maşası

    HP8619/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme
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      Konik Bukle Maşası

      HP8619/00
      Bu ürün için destek alın

      Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme

      Şekillendirme sırasında saçınıza zarar vermek veya kendinizi yakmaktan korkmadan doğal görünümlü bukle ve dalgalar yaratmak ister misiniz? Yenilikçi Philips ProCare bukle maşası ile saçınızı rahatça şekillendirin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 189,99 TL
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      Konik Bukle Maşası

      Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme

      Şekillendirme sırasında saçınıza zarar vermek veya kendinizi yakmaktan korkmadan doğal görünümlü bukle ve dalgalar yaratmak ister misiniz? Yenilikçi Philips ProCare bukle maşası ile saçınızı rahatça şekillendirin. Tüm faydaları görün

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        Konik Bukle Maşası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme

        • Konik çap (13-25 mm)
        • Yumuşak dokunuşlu kadife kaplama
        • 150 - 200 C sıcaklık
        • Bukle Hazır Göstergesi
        Eliniz ve saçınızdaki anlık yanıkları önleyen yumuşak dokunuşlu kaplama.

        Eliniz ve saçınızdaki anlık yanıkları önleyen yumuşak dokunuşlu kaplama.

        Yumuşak dokunuşlu kaplama anlık yanık riski olmadan güvenli şekillendirme sağlar. Kadınların %96'sı bu konuda şunu söylüyor: "Yumuşak dokunuşlu kaplama anlık yanık riski olmadan güvenli şekillendirme sağlıyor." Test 55 kadın katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

        Benzersiz gösterge buklenizin hazır olduğunu bildirir.

        Benzersiz gösterge buklenizin hazır olduğunu bildirir.

        Benzersiz Bukle Hazır Göstergesi bir “sesli uyarı” sinyali yayınlayarak buklenizin hazır olduğunu bildirir. Bu benzersiz özellik güzel bukle ve dalgalara sahip olmanıza yardımcı olmanın yanı sıra saçınızın aşırı ısınmasını önler. Sadece saç tipinize göre üç bukle oluşturma zamanından birini seçmeniz ve saçınızı bigudiye sardıktan sonra düğmeye basmanız yeterli.

        Saç tipinize uygun dijital sıcaklık ayarları.

        Saç tipinize uygun dijital sıcaklık ayarları.

        Saç tipi göstergeli entegre LCD ekran saç tipiniz için uygun bukle oluşturma süresini seçmenize olanak sağlar ve aşırı ısınmayı önler.

        Konik çap 13-25 mm.

        Konik çap 13-25 mm.

        13-25 mm konik çap doğal görünümlü bukle ve dalgalar sunar.

        LCD ekranda kullanıma hazır gösterge ışığı.

        LCD ekranda kullanıma hazır gösterge ışığı.

        Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır hale geldiğinde, sıcaklık simgesi yanıp sönmeyi durdurur.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          'Bukle hazır' göstergesi
          Evet
          Kaplama malzemesi
          Yumuşak Tutma Sapı
          Ayarlanabilir bukle oluşturma süresi
          Dijital
          Otomatik kapanma
          60 dakika sonra
          Tuş kilidi
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          Bekletme standı
          Entegre

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maşa çapı
          13 mm - 25  mm
          Isıtıcı tipi
          PTC
          Isınma süresi
          45 sn
          Kordon uzunluğu
          1,8 m
          Gerilim
          Evrensel

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