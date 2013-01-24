Benzersiz gösterge buklenizin hazır olduğunu bildirir.

Benzersiz Bukle Hazır Göstergesi bir “sesli uyarı” sinyali yayınlayarak buklenizin hazır olduğunu bildirir. Bu benzersiz özellik güzel bukle ve dalgalara sahip olmanıza yardımcı olmanın yanı sıra saçınızın aşırı ısınmasını önler. Sadece saç tipinize göre üç bukle oluşturma zamanından birini seçmeniz ve saçınızı bigudiye sardıktan sonra düğmeye basmanız yeterli.