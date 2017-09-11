Merhaba, HP8619/00 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili size yardımcı olmak isteriz. Saç tipi ince ise 160 ºC ve altı 5 veya 8 saniye, saç tipi normal ise 170-180 ºC 8 veya 10 saniye, saç tipi kalın ise 190-200 ºC 8 veya 10 saniye kadar tutmanız gereklidir. Isınma süresi yanıp sönen sıcaklık sayıları ile gösterilir. Sıcaklık göstergesi sabit hale geldiğinde bukle cihazı kullanıma hazırdır. İstediğiniz sonuca bağlı olarak 2 cm ile 4 cm’lik bir saç tutamı alın. Gevşek dalgalar için daha kalın bir tutam, sıkı bukleler için daha ince bir tutam alarak buklelerinizi oluşturabilirsiniz. Probleminiz halen devam ediyorsa en yakın yetkili servisimizden destek almanızı rica ederiz. Philips kişisel bakım ürünleri ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Aşağıdaki sosyal medya kanallarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/PhilipsTurkiye https://twitter.com/PhilipsTurkiye https://www.instagram.com/philipsturkiye