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Üretimden kaldırıldı

ProCareKonik Bukle Maşası

HP8619/00

1

| (1) Değerlendirme

Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme

Şekillendirme sırasında saçınıza zarar vermek veya kendinizi yakmaktan korkmadan doğal görünümlü bukle ve dalgalar yaratmak ister misiniz? Yenilikçi Philips ProCare bukle maşası ile saçınızı rahatça şekillendirin.

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Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme

  • Konik çap (13-25 mm)

  • Yumuşak dokunuşlu kadife kaplama

  • 150 - 200 C sıcaklık

  • Bukle Hazır Göstergesi

Eliniz ve saçınızdaki anlık yanıkları önleyen yumuşak dokunuşlu kaplama.

Eliniz ve saçınızdaki anlık yanıkları önleyen yumuşak dokunuşlu kaplama.

Yumuşak dokunuşlu kaplama anlık yanık riski olmadan güvenli şekillendirme sağlar. Kadınların %96'sı bu konuda şunu söylüyor: "Yumuşak dokunuşlu kaplama anlık yanık riski olmadan güvenli şekillendirme sağlıyor." Test 55 kadın katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

Benzersiz gösterge buklenizin hazır olduğunu bildirir.

Benzersiz gösterge buklenizin hazır olduğunu bildirir.

Benzersiz Bukle Hazır Göstergesi bir “sesli uyarı” sinyali yayınlayarak buklenizin hazır olduğunu bildirir. Bu benzersiz özellik güzel bukle ve dalgalara sahip olmanıza yardımcı olmanın yanı sıra saçınızın aşırı ısınmasını önler. Sadece saç tipinize göre üç bukle oluşturma zamanından birini seçmeniz ve saçınızı bigudiye sardıktan sonra düğmeye basmanız yeterli.

Saç tipinize uygun dijital sıcaklık ayarları.

Saç tipinize uygun dijital sıcaklık ayarları.

Saç tipi göstergeli entegre LCD ekran saç tipiniz için uygun bukle oluşturma süresini seçmenize olanak sağlar ve aşırı ısınmayı önler.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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1.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
2

11/09/2017

Türkiye

Türkiye

hayal kırıklığı

ürün ısısı yeterli gelmediğinden,bukleler kalıcı olmuyor.

Bu değerlendirme ProCare HP8619/00 Konik Bukle Maşası için yapılmıştır

Bu değerlendirme ProCare HP8619/00 Konik Bukle Maşası için yapılmıştır

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