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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP8619/00
Sağlıklı bukle ve dalgalar için özenli şekillendirme
Şekillendirme sırasında saçınıza zarar vermek veya kendinizi yakmaktan korkmadan doğal görünümlü bukle ve dalgalar yaratmak ister misiniz? Yenilikçi Philips ProCare bukle maşası ile saçınızı rahatça şekillendirin.
Konik çap (13-25 mm)
Yumuşak dokunuşlu kadife kaplama
150 - 200 C sıcaklık
Bukle Hazır Göstergesi
Yumuşak dokunuşlu kaplama anlık yanık riski olmadan güvenli şekillendirme sağlar. Kadınların %96'sı bu konuda şunu söylüyor: "Yumuşak dokunuşlu kaplama anlık yanık riski olmadan güvenli şekillendirme sağlıyor." Test 55 kadın katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.
Benzersiz Bukle Hazır Göstergesi bir “sesli uyarı” sinyali yayınlayarak buklenizin hazır olduğunu bildirir. Bu benzersiz özellik güzel bukle ve dalgalara sahip olmanıza yardımcı olmanın yanı sıra saçınızın aşırı ısınmasını önler. Sadece saç tipinize göre üç bukle oluşturma zamanından birini seçmeniz ve saçınızı bigudiye sardıktan sonra düğmeye basmanız yeterli.
Saç tipi göstergeli entegre LCD ekran saç tipiniz için uygun bukle oluşturma süresini seçmenize olanak sağlar ve aşırı ısınmayı önler.
1.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
sevgi01
11/09/2017
Türkiye
hayal kırıklığı
ürün ısısı yeterli gelmediğinden,bukleler kalıcı olmuyor.
Bu değerlendirme ProCare HP8619/00 Konik Bukle Maşası için yapılmıştır
Bu değerlendirme ProCare HP8619/00 Konik Bukle Maşası için yapılmıştır