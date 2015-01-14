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Üretimden kaldırıldı

Care Thick & Long HairDüzleştirici

HP8346/00

4.5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Kalın telli ve uzun saçlara özel: Daha hızlı saç bakımı

Yeni Philips Care Thick & Long Hair + Saç düzleştirici %40 daha geniş plakaları ve çıkarılabilir çift etkili tarağıyla kalın telli ve uzun saçları kolayca düzleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır

Tüm avantajları görüntüleyin

daha geniş plakalı düzleştirici

Kalın telli ve uzun saçlara özel: Daha hızlı saç bakımı

  • Seramik plakalar

  • Eşit ısı dağıtımı 199 C

  • İyonik bakım

Kusursuz sonuçlar için 230°C profesyonel sıcaklık

Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.

Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

Uzun ve kalın telli saçların düzleştirilmesi bazen zor ve zaman alıcı olabilir. Bunun nedeni plakaların genellikle saçı tutmak için çok dar olması ve istenen sonucun elde edilmesi için, saçın hacmi nedeniyle düzleştirme işleminin birkaç kez tekrarlanmasının gerekmesidir. Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanmıştır. %40 daha fazla düzleştirme yüzeyi sunan daha geniş plaka sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2
1

14/01/2015

Türkiye

Türkiye

Philips

Kesinlikle Philips kalitesi diyorum.. Ürünü eşim kullanıyor ve çok memnun 230 derece ısısı ve bu ısıya çok çabuk ulaşması tasarımı muazzam.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır

31/03/2014

Türkiye

Türkiye

MÜKEMMEL

5 DAKİKADA SAÇLARIMI YAPIP ÇIKABİLİYORUM SAÇLARIM PARLAK VE YUMUŞACIK OLUYOR GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR ÜRÜN SAÇLARINIZ UZUNSA BAŞKA BİR ÜRÜNE BAKMAYIN BİLE.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır

09/06/2013

Türkiye

Türkiye

3 dakikada kuaför etkisi

Bir çok düzleştirici kullandım mükemmel denilen hepsini kullandım ama bir tek bu düzleştirici bana çözüm oldu neden mi? kalın telli uzun saclarım var evden işe hızlı 3 dakikada çıktığım için hızlı bir düzleştirici olmalıydı bu cihazla saçlarım birinci sınıf düzleşiyor. parlak ışıl ışıl düzleşmiş saçlarım oldu. Denedim test ettim öyle aldım çok memnun kaldım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır

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