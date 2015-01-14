2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kalın telli ve uzun saçlara özel: Daha hızlı saç bakımı
Yeni Philips Care Thick & Long Hair + Saç düzleştirici %40 daha geniş plakaları ve çıkarılabilir çift etkili tarağıyla kalın telli ve uzun saçları kolayca düzleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır
Seramik plakalar
Eşit ısı dağıtımı 199 C
İyonik bakım
Bu yüksek sıcaklık saçınızın şeklini değiştirmenizi ve istediğiniz ideal görünüme sahip olmanızı sağlar.
Uzun ve kalın telli saçların düzleştirilmesi bazen zor ve zaman alıcı olabilir. Bunun nedeni plakaların genellikle saçı tutmak için çok dar olması ve istenen sonucun elde edilmesi için, saçın hacmi nedeniyle düzleştirme işleminin birkaç kez tekrarlanmasının gerekmesidir. Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanmıştır. %40 daha fazla düzleştirme yüzeyi sunan daha geniş plaka sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.
İyonik bakım ile saçınızı hemen güçlendirin. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
emrkgns
14/01/2015
Türkiye
Philips
Kesinlikle Philips kalitesi diyorum.. Ürünü eşim kullanıyor ve çok memnun 230 derece ısısı ve bu ısıya çok çabuk ulaşması tasarımı muazzam.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır
GÜLÇİNN
31/03/2014
Türkiye
MÜKEMMEL
5 DAKİKADA SAÇLARIMI YAPIP ÇIKABİLİYORUM SAÇLARIM PARLAK VE YUMUŞACIK OLUYOR GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR ÜRÜN SAÇLARINIZ UZUNSA BAŞKA BİR ÜRÜNE BAKMAYIN BİLE.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır
hozlem
09/06/2013
Türkiye
3 dakikada kuaför etkisi
Bir çok düzleştirici kullandım mükemmel denilen hepsini kullandım ama bir tek bu düzleştirici bana çözüm oldu neden mi? kalın telli uzun saclarım var evden işe hızlı 3 dakikada çıktığım için hızlı bir düzleştirici olmalıydı bu cihazla saçlarım birinci sınıf düzleşiyor. parlak ışıl ışıl düzleşmiş saçlarım oldu. Denedim test ettim öyle aldım çok memnun kaldım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Care Thick & Long Hair HP8346/00 Düzleştirici için yapılmıştır