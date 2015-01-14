Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

Uzun ve kalın telli saçların düzleştirilmesi bazen zor ve zaman alıcı olabilir. Bunun nedeni plakaların genellikle saçı tutmak için çok dar olması ve istenen sonucun elde edilmesi için, saçın hacmi nedeniyle düzleştirme işleminin birkaç kez tekrarlanmasının gerekmesidir. Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanmıştır. %40 daha fazla düzleştirme yüzeyi sunan daha geniş plaka sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.