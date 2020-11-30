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Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık
%40 daha geniş plakalar* ile gür ve uzun saçlarınızı kolaylıkla ve hızlıca şekillendirebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. İyonik bakım yapan seramik kaplamalı plakalar, parlak bir görünüm için mükemmel kayma performansı sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık
%40 daha geniş plakalar* ile gür ve uzun saçlarınızı kolaylıkla ve hızlıca şekillendirebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. İyonik bakım yapan seramik kaplamalı plakalar, parlak bir görünüm için mükemmel kayma performansı sunar. Tüm faydaları görün
Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık
%40 daha geniş plakalar* ile gür ve uzun saçlarınızı kolaylıkla ve hızlıca şekillendirebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. İyonik bakım yapan seramik kaplamalı plakalar, parlak bir görünüm için mükemmel kayma performansı sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık
%40 daha geniş plakalar* ile gür ve uzun saçlarınızı kolaylıkla ve hızlıca şekillendirebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. İyonik bakım yapan seramik kaplamalı plakalar, parlak bir görünüm için mükemmel kayma performansı sunar. Tüm faydaları görün