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    Essential

    Düzleştirici

    HP8325/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık
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      Essential Düzleştirici

      HP8325/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık

      %40 daha geniş plakalar* ile gür ve uzun saçlarınızı kolaylıkla ve hızlıca şekillendirebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. İyonik bakım yapan seramik kaplamalı plakalar, parlak bir görünüm için mükemmel kayma performansı sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL

      Essential Düzleştirici

      Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık

      %40 daha geniş plakalar* ile gür ve uzun saçlarınızı kolaylıkla ve hızlıca şekillendirebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. İyonik bakım yapan seramik kaplamalı plakalar, parlak bir görünüm için mükemmel kayma performansı sunar. Tüm faydaları görün

      Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık

      %40 daha geniş plakalar* ile gür ve uzun saçlarınızı kolaylıkla ve hızlıca şekillendirebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. İyonik bakım yapan seramik kaplamalı plakalar, parlak bir görünüm için mükemmel kayma performansı sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL

      Essential Düzleştirici

      Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık

      %40 daha geniş plakalar* ile gür ve uzun saçlarınızı kolaylıkla ve hızlıca şekillendirebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. İyonik bakım yapan seramik kaplamalı plakalar, parlak bir görünüm için mükemmel kayma performansı sunar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Essential

        Essential

        Düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Gür ve uzun saçlar için kolayca yumuşaklık ve parlaklık

        • İyonik bakım
        • Ekstra geniş seramik kaplamalar
        • 210°C şekillendirme sıcaklığı
        Kalın telli ve uzun saçlar için geniş plakalar

        Kalın telli ve uzun saçlar için geniş plakalar

        Gür ve uzun saçlar için özel olarak tasarlanmış %40 daha geniş plakalar* saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

        Seramik kaplamalı plakalar

        Seramik kaplamalı plakalar

        Kolay kayma özelliği ve şekillendirme için seramik kaplamalı plakalar.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saça bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç; yumuşak, canlı ve parlak saçlar.

        Yumuşak saçlar için 210°C şekillendirme sıcaklığı

        Yumuşak saçlar için 210°C şekillendirme sıcaklığı

        Bu yüksek sıcaklık, istediğiniz ideal görünüme sahip olmanız için saçınızın tarzını değiştirmenizi sağlar.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Düzleştirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.

        Güvenli ve kolay saklama için tuş kilidi fonksiyonu

        Güvenli ve kolay saklama için tuş kilidi fonksiyonu

        Plakalar, güvenli ve kolay saklama için birlikte kilitlenebilir.

        Dünya çapında kullanım için evrensel voltaj

        Dünya çapında kullanım için evrensel voltaj

        110-240 volt ile uyumludur. Seyahate çıktığınız her yerde kullanılabilir.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          İyonik bakım
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet
          Plaka malzemesi
          Seramik
          Tutma yeri kilidi
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Geniş XL plakalar
          45 x 90 mm
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          siyah ve yavruağzı
          Maksimum sıcaklık
          210  °C
          Isınma süresi
          60 sn.
          Gerilim
          Dünya çapında  volt

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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