2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
Uzun turmalin seramik plakalar kolay ve hızlı şekillendirme için özel olarak tasarlanmıştır.
Turmalin seramik kaplama
100 mm uzunluğunda plakalar
210°C şekillendirme sıcaklığı
Turmalin seramik plakalar parlak ve elektriklenmeyen bir görünüm sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.
100 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
Bu yüksek sıcaklık, istediğiniz ideal görünüme sahip olmanız için saçınızın tarzını değiştirmenizi sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Mavili büyü
31/01/2020
Türkiye
Mükemmel özelliklere sahip
Ben çok beğendim çok keyifli kullanımı var herkese tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8321/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Date of Use 2019-12-31
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Essential HP8321/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Date of Use 2019-12-31