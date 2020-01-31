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  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
  • Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay

Üretimden kaldırıldı

EssentialDüzleştirici

HP8321/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay

Uzun turmalin seramik plakalar kolay ve hızlı şekillendirme için özel olarak tasarlanmıştır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay

  • Turmalin seramik kaplama

  • 100 mm uzunluğunda plakalar

  • 210°C şekillendirme sıcaklığı

Turmalin seramik plakalar

Turmalin seramik plakalar

Turmalin seramik plakalar parlak ve elektriklenmeyen bir görünüm sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.

Hızlı ve kolay düzleştirme için 100 mm uzunluğunda plakalar

Hızlı ve kolay düzleştirme için 100 mm uzunluğunda plakalar

100 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.

Yumuşak saçlar için 210°C şekillendirme sıcaklığı

Yumuşak saçlar için 210°C şekillendirme sıcaklığı

Bu yüksek sıcaklık, istediğiniz ideal görünüme sahip olmanız için saçınızın tarzını değiştirmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

31/01/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmel özelliklere sahip

Ben çok beğendim çok keyifli kullanımı var herkese tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8321/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Date of Use 2019-12-31

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Essential HP8321/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Date of Use 2019-12-31

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