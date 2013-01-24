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Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
Uzun turmalin seramik plakalar kolay ve hızlı şekillendirme için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
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Yumuşak ve parlak saçlara sahip olmak artık çok kolay
Uzun turmalin seramik plakalar kolay ve hızlı şekillendirme için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Turmalin seramik plakalar parlak ve elektriklenmeyen bir görünüm sağlamak için saçlarınızda yumuşak bir şekilde kayar.
100 mm uzunluğundaki plakalar saçınıza daha iyi temas ederek mükemmel düzleştirme sonuçlarına daha kolay ve daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar.
Bu yüksek sıcaklık, istediğiniz ideal görünüme sahip olmanız için saçınızın tarzını değiştirmenizi sağlar.
Düzleştirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.
Plakalar, güvenli ve kolay saklama için birlikte kilitlenebilir.
110-240 volt ile uyumludur. Seyahate çıktığınız her yerde kullanılabilir.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Servis