Bir saat sonra otomatik kapanma

Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.