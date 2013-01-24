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SalonStraight Active ION İyonik Bakımlı Saç Düzleştirici Tüm faydaları görün
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Bırakın parlasın!
SalonStraight Active ION İyonik Bakımlı Saç Düzleştirici Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Profesyonel düzleştirme sonuçları için 210C profesyonel sıcaklık
Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
Servis