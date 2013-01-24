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    Düzleştirici

    HP8310/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Bırakın parlasın! Bırakın parlasın! Bırakın parlasın!
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      Düzleştirici

      HP8310/00
      Bu ürün için destek alın

      Bırakın parlasın!

      SalonStraight Active ION İyonik Bakımlı Saç Düzleştirici Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 119,99 TL
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      Düzleştirici

      Bırakın parlasın!

      SalonStraight Active ION İyonik Bakımlı Saç Düzleştirici Tüm faydaları görün

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        SalonStraight Active ION Saç düzleştirici

        • SalonStraight
        • Seramik
        • Active Ion
        Profesyonel sonuçlar için 210C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel sonuçlar için 210C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel düzleştirme sonuçları için 210C profesyonel sıcaklık

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Maksimum sıcaklık
          210  °C
          Isınma süresi
          60 sn
          Gerilim
          110-240  volt

        • Özellikler

          Dönebilen kablo
          Evet
          Seramik kaplama
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • Kalın
          • ince
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          • Kısa

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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