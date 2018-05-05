2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Eşit Isı Dağıtımı
2300 W
ThermoProtect Ionic
Hacim difüzörü
Gelişmiş Philips EHD teknolojisi sayesinde saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda bile ısıyı saça her zaman eşit dağıtan, benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini önler. Böylece üstün koruma sayesinde saçlarınızın aşırı ısınması önlenir ve saçlarınız hep parlak ve sağlıklı kalır.
ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
5.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
KevserE
05/05/2018
Türkiye
Saç kurutma kesinlikle mükemmel
Saçlarıma hiç zarar vermeden harika kurutuyor. Çok memnunum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Ozge
22/12/2014
Türkiye
Hizli ve purizsuz
Harika. Saclarim hoc kabarmiyor, cok hizli ve coo memnunum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
GokceD
09/12/2013
Türkiye
Yüksek performans mükemmel sonuç
Ürünün performansı çok iyi çok kısa sürede saçımı kurutuyor ve kolayca şekil veriyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır