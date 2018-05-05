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  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
  • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma

Üretimden kaldırıldı

DryCare PrestigeSaç kurutma makinesi

HP8260/00

5
| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
Philips ProCare saç kurutma makinesi gelişmiş EHD™ teknolojisi sayesinde saçların aşırı ısınmasını önler. Özel olarak tasarlanmış hava çıkışı, ısıyı saça çok daha nazikçe dağıtır, böylece saç ve kafa derisine zarar veren aşırı ısı önlenir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Maksimum bakım için saç kurutma makinesi

Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma

  • Eşit Isı Dağıtımı

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Hacim difüzörü

Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

Gelişmiş Philips EHD teknolojisi sayesinde saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda bile ısıyı saça her zaman eşit dağıtan, benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini önler. Böylece üstün koruma sayesinde saçlarınızın aşırı ısınması önlenir ve saçlarınız hep parlak ve sağlıklı kalır.

ThermoProtect ısısı ile en iyi kurutma sıcaklığı

ThermoProtect ısısı ile en iyi kurutma sıcaklığı

ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

05/05/2018

Türkiye

Türkiye

Saç kurutma kesinlikle mükemmel

Saçlarıma hiç zarar vermeden harika kurutuyor. Çok memnunum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

22/12/2014

Türkiye

Türkiye

Hizli ve purizsuz

Harika. Saclarim hoc kabarmiyor, cok hizli ve coo memnunum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

Yüksek performans mükemmel sonuç

Ürünün performansı çok iyi çok kısa sürede saçımı kurutuyor ve kolayca şekil veriyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Prestige HP8260/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları