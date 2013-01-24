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Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
Philips ProCare saç kurutma makinesi gelişmiş EHD™ teknolojisi sayesinde saçların aşırı ısınmasını önler. Özel olarak tasarlanmış hava çıkışı, ısıyı saça çok daha nazikçe dağıtır, böylece saç ve kafa derisine zarar veren aşırı ısı önlenir. Tüm faydaları görün
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Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
Philips ProCare saç kurutma makinesi gelişmiş EHD™ teknolojisi sayesinde saçların aşırı ısınmasını önler. Özel olarak tasarlanmış hava çıkışı, ısıyı saça çok daha nazikçe dağıtır, böylece saç ve kafa derisine zarar veren aşırı ısı önlenir. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
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Gelişmiş Philips EHD teknolojisi sayesinde saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda bile ısıyı saça her zaman eşit dağıtan, benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini önler. Böylece üstün koruma sayesinde saçlarınızın aşırı ısınması önlenir ve saçlarınız hep parlak ve sağlıklı kalır.
ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Kızılötesi ısı yayan seramik parça, saçın aşırı kurumasını önleyecek şekilde ısı vererek saçı içten kurutur; hız ve etkinlikten ödün vermez.
Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.
Hacim difüzörü hava akımını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
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