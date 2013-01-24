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    DryCare Prestige

    Saç kurutma makinesi

    HP8260/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma
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      DryCare Prestige Saç kurutma makinesi

      HP8260/00
      Bu ürün için destek alın

      Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma

      Philips ProCare saç kurutma makinesi gelişmiş EHD™ teknolojisi sayesinde saçların aşırı ısınmasını önler. Özel olarak tasarlanmış hava çıkışı, ısıyı saça çok daha nazikçe dağıtır, böylece saç ve kafa derisine zarar veren aşırı ısı önlenir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,99 TL
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      DryCare Prestige Saç kurutma makinesi

      Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma

      Philips ProCare saç kurutma makinesi gelişmiş EHD™ teknolojisi sayesinde saçların aşırı ısınmasını önler. Özel olarak tasarlanmış hava çıkışı, ısıyı saça çok daha nazikçe dağıtır, böylece saç ve kafa derisine zarar veren aşırı ısı önlenir. Tüm faydaları görün

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        DryCare Prestige

        DryCare Prestige

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sağlıklı, parlak saçlar için daha fazla koruma

        Maksimum bakım için saç kurutma makinesi

        • Eşit Isı Dağıtımı
        • 2300 W
        • ThermoProtect Ionic
        • Hacim difüzörü
        Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

        Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

        Gelişmiş Philips EHD teknolojisi sayesinde saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda bile ısıyı saça her zaman eşit dağıtan, benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini önler. Böylece üstün koruma sayesinde saçlarınızın aşırı ısınması önlenir ve saçlarınız hep parlak ve sağlıklı kalır.

        ThermoProtect ısısı ile en iyi kurutma sıcaklığı

        ThermoProtect ısısı ile en iyi kurutma sıcaklığı

        ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Kızılötesi ısı yayan seramik parçalarla saçınıza daha fazla bakım yapın

        Kızılötesi ısı yayan seramik parçalarla saçınıza daha fazla bakım yapın

        Kızılötesi ısı yayan seramik parça, saçın aşırı kurumasını önleyecek şekilde ısı vererek saçı içten kurutur; hız ve etkinlikten ödün vermez.

        İnce şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlara ulaşın

        İnce şekillendirme başlığıyla mükemmel sonuçlara ulaşın

        Dar şekillendirme başlığı ile saçlarınız tam istediğiniz gibi kusursuz bir şekle ve parlak bir görünüme kavuşur.

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü hava akımını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt gücü
          2300  W
          Kordon uzunluğu
          2,5  m
          Renk/kaplama
          Mor

        • Özellikler

          Soğuk hava üfleme
          Evet
          Çift voltaj
          Hayır
          Seramik kaplama
          Evet
          İyon bakımı
          Evet
          Asma kancası
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        • Servis

          2 yıl garanti
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