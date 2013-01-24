Eşit Isı Dağıtımı teknolojisi sayesinde saçın aşırı ısınması önlenir

Gelişmiş Philips EHD teknolojisi sayesinde saç kurutma makineniz, yüksek sıcaklıklarda bile ısıyı saça her zaman eşit dağıtan, benzersiz şekilde tasarlanmış bir hava çıkışı kullanarak hassas bölgelerin zarar görmesini önler. Böylece üstün koruma sayesinde saçlarınızın aşırı ısınması önlenir ve saçlarınız hep parlak ve sağlıklı kalır.