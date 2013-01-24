Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın

Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün