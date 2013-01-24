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Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
KeraShine saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçınıza bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.
ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Ultra ince daraltıcı başlığı, belirli bölgelerde hassas şekillendirme için saç akışını 11 mm'lik başlığıyla yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.
Hacim difüzörü hava akımını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Turbo püskürtme düğmesi, saçınızın daha hızlı kuruması için hava akışını artırır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Bu saç kurutma makinesinin tasarımı modern ve sofistikte bir yaklaşıma sahiptir. Yumuşak, pürüzsüz kıvrımlar ve uzatılmış çıkıntılar kadınsılığa vurgu yaparken yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalar ürünün üstün performansının kanıtıdır.
Saç kurutma makinenizin çıkarılabilir hava akış filtresinin bakımı çok kolaydır. Temizlemek için çıkartmanız yeter. Bu işlemi düzenli yaparak kurutma performansını etkileyebilecek toz ve saç birikimini önleyebilirsiniz.
Teknik spesifikasyonlar
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