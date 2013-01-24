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    KeraShine saç kurutma makinesi

    HP8243/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın
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      KeraShine saç kurutma makinesi

      HP8243/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 324,99 TL

      KeraShine saç kurutma makinesi

      Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün

      Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 324,99 TL

      KeraShine saç kurutma makinesi

      Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın

      Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu yeni Philips KeraShine saç kurutma makinesi, birden çok hız ve sıcaklık ayarına sahiptir. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün

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        KeraShine saç kurutma makinesi

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        Parlak ve hızlı sonuçlar için özenle kurulayın

        Keratin katkılı Seramik ile

        • Care Edition
        • İyonik
        • 2200 W
        • Keratin Seramik kaplama
        Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Saçınıza zarar vermeyen keratin katkılı koruyucu seramik kaplama

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriklenmeyi önler, saçınıza bakım yapar ve kırıkları ortadan kaldırarak saçın daha parlak ve canlı olmasını sağlar. Sonuç kırıklardan arındırılmış, parlak ve elektriklenmeyen saçlardır.

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect sıcaklık ayarı

        ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Hassas şekillendirme için ultra ince 11 mm daraltıcı başlık

        Hassas şekillendirme için ultra ince 11 mm daraltıcı başlık

        Ultra ince daraltıcı başlığı, belirli bölgelerde hassas şekillendirme için saç akışını 11 mm'lik başlığıyla yoğunlaştırır. Düzeltme yapmak ya da stilinizi ayarlamak için idealdir.

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü hava akımını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

        Ekstra hızlı kurutma için turbo püskürtme

        Ekstra hızlı kurutma için turbo püskürtme

        Turbo püskürtme düğmesi, saçınızın daha hızlı kuruması için hava akışını artırır.

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Performansı ve kaliteyi vurgulan zarif, kadınsı tasarım

        Bu saç kurutma makinesinin tasarımı modern ve sofistikte bir yaklaşıma sahiptir. Yumuşak, pürüzsüz kıvrımlar ve uzatılmış çıkıntılar kadınsılığa vurgu yaparken yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalar ürünün üstün performansının kanıtıdır.

        Hızlı ve kolay temizleme için çıkarılabilir hava akış filtresi

        Saç kurutma makinenizin çıkarılabilir hava akış filtresinin bakımı çok kolaydır. Temizlemek için çıkartmanız yeter. Bu işlemi düzenli yaparak kurutma performansını etkileyebilecek toz ve saç birikimini önleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Watt gücü
          2200  W
          Güç
          2200  W
          Renk/kaplama
          Parlak Siyah ve Mor geçişli
          Muhafaza malzemesi
          PC
          Motor
          DC Motor
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Özellikler

          Katlanabilir tutma yeri
          Hayır
          Soğuk hava üfleme
          Evet
          Çift voltaj
          Hayır
          Seyahat kesesi
          Hayır
          Seramik kaplama
          Seramik Parça
          İyon bakımı
          Evet
          Asma kancası
          Evet
          Difüzör
          Asimetrik hacim difüzörü
          Başlık/Kurutma Başlığı
          Ultra ince, şekillendirici 11 mm başlık
          Ek parça sayısı
          2
          Turbo Püskürtme
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-Box Boyutları
          • Uzunluk = 63 cm
          • Genişlik = 35 cm
          • Yükseklik = 25 cm
          A-Box Ağırlığı
          6,3 kg
          F-Box boyutları
          • Derinlik = 11 cm
          • Yükseklik = 23 cm
          • Genişlik = 31 cm
          F-Box ağırlığı
          1 kg
          Ürün boyutu
          • Genişlik = 22 cm
          • Yükseklik = 31 cm
          • Uzunluk = 10cm
          Ürün ağırlığı (ambalaj hariç)
          0,6 kg

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