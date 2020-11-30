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ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün