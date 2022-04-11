ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
  • ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma

Üretimden kaldırıldı

DryCare AdvancedSaç kurutma makinesi

HP8233/00

4.4
| (36) İncelemeler | 85% bu ürünü tavsiye ediyor
ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. Bu saç kurutma makinesinin fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları bulunur. ThermoProtect, İyonik Bakım ve TurboBoost gibi özelliklerle sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun.
Tüm avantajları görüntüleyin

ve masaj yapan difüzör ile 11 mm daraltıcı başlık.

ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • İyonik Bakım

  • Masaj yapan difüzör

Performansı ve kaliteyi vurgulan zarif, kadınsı tasarım

Performansı ve kaliteyi vurgulan zarif, kadınsı tasarım

Bu saç kurutma makinesinin tasarımı modern ve sofistikte bir yaklaşıma sahiptir. Yumuşak, pürüzsüz kıvrımlar ve uzatılmış çıkıntılar kadınsılığa vurgu yaparken yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalar ürünün üstün performansının kanıtıdır.

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect sıcaklık ayarı

ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

Profesyonel 2200 W ile profesyonel sonuçlar

Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

36

İncelemeler

85%

bu ürünü tavsiye ediyor

11/04/2022

Türkiye

Türkiye

Sağlam ürün

Fiyatı biraz yüksek gelebilir ama sizi yıllarca götürecektir. Güzel sağlam bir ürün

Avantajlar

Kaliteli-Sağlam-Fonksiyonel-Ionic

Dezavantajlar

Boyutu büyük

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

21/12/2021

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kalite

Hep philips kullanıyorum kaliteli çünkü. Uzun ömürlü aynı zamanda

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

19/12/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün gayet güzel

Saçlarımı elektriklenme ve kabarma olmadan kısa sürede kurutuyorum aynı zamanda Hafif oluşu eli yormuyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced BHD290/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced BHD290/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları