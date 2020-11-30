Başınıza nazikçe masaj yaparken hacmi artırır ve bukleleri güçlendirir

Başına doğru kıvrımlı olan masaj yapan asimetrik difüzörün benzersiz asimetrik tasarımı, kullanımını kolaylaştırır ve sezgiselleştirir. Difüzör saç boyunca hava akışını dağıtır, saçı daha sağlıklı kurutur, hacmi artırır, elektriklenmeyi azaltır ve masaj yaparak başınızın canlanmasına ve saç canlılığının artmasına yardımcı olur. En iyi sonuçlar için başın üst kısmına ve saç diplerine yakın tutun ve difüzörün masaj yapan ince dokulu uçlarının hacmi artırmasına, kabarıklık eklemesine ve bukleleri şekillendirmesine şahit olun.