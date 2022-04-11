2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ThermoProtect Ionic
2200 W
İyonik Bakım
Masaj yapan difüzör
Bu saç kurutma makinesinin tasarımı modern ve sofistikte bir yaklaşıma sahiptir. Yumuşak, pürüzsüz kıvrımlar ve uzatılmış çıkıntılar kadınsılığa vurgu yaparken yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalar ürünün üstün performansının kanıtıdır.
ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
4.4
5 üzerinden
36
İncelemeler
85%
bu ürünü tavsiye ediyor
Zebra0202
11/04/2022
Türkiye
Sağlam ürün
Fiyatı biraz yüksek gelebilir ama sizi yıllarca götürecektir. Güzel sağlam bir ürün
Avantajlar
Kaliteli-Sağlam-Fonksiyonel-Ionic
Dezavantajlar
Boyutu büyük
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Anne2021
21/12/2021
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kalite
Hep philips kullanıyorum kaliteli çünkü. Uzun ömürlü aynı zamanda
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8233/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Dueb
19/12/2021
Türkiye
Ürün gayet güzel
Saçlarımı elektriklenme ve kabarma olmadan kısa sürede kurutuyorum aynı zamanda Hafif oluşu eli yormuyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced BHD290/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced BHD290/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır