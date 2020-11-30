ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma

Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. İstediğiniz gibi fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları arasından seçim yapın ya da ThermoProtect'i seçerek sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün