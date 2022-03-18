biz kadınların kendilerini daha iyi ve güzel hissetmek için gittikleri yerlerin başında kuaför salonları yer alır. bulunduğum yer küçük ve profesyonel bir kuaför salonu olmadığı için çoğunlukla evde kendim hallediyorum işimi. geçen yıl önceki makinem bozulunca bu ürüne denk geldim ve internet aracılığıyla satın aldım. aldığım günden beri hem kullanımı hem de kalitesi öyle güzel ki evimde kendimi profesyonel bir kuaförde gibi hissediyorum. teşekkürler philips.