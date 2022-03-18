2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ThermoProtect
2100 W
6 ısı ve hız ayarı
Soğuk hava üfleme
ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
4.2
5 üzerinden
10
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
chnysr
18/03/2022
Türkiye
güzel marka
sağlam ve kaliteli bir marka philips .............
Avantajlar
sağlam
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Kerasus
31/01/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Phılıps ayrıcalığı ve günümüzdeki yeri
Phılıps marka geçmişi deneyimi, güvenirliliği,tabiki ürünün kullanım kolaylığı hepsi bir arada ihtiyaca cevap veren bir ürün...
Avantajlar
Isı ve hızı, Watt gücü
Dezavantajlar
Boyutu
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
usahan
31/07/2018
Türkiye
Harika ötesi
Philips ürünlerini oldum olası sevmişimdir. gerek kalite gerekse performans olarak çok iyi bir firma. Ürüne gelecek olursak aslında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Uzun zamandır kullanıyorum. Gerçekten çok iyi... Tüm ihtiyacımı karşılar nitelikte bir ürün. Gözüm kapalı tavsiye ederim.... Teşekkürler...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır