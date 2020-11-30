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ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. İstediğiniz gibi fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları arasından seçim yapın ya da ThermoProtect'i seçerek sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. İstediğiniz gibi fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları arasından seçim yapın ya da ThermoProtect'i seçerek sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. İstediğiniz gibi fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları arasından seçim yapın ya da ThermoProtect'i seçerek sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
ThermoProtect ile daha düşük sıcaklıkta hızlı kurutma
Saçınızı hem koruyun hem de hızla kurutun. İstediğiniz gibi fön çekmek için farklı hız ve sıcaklık ayarları arasından seçim yapın ya da ThermoProtect'i seçerek sabit bakım sıcaklığında saçınızı hızla kurutun. Tüm faydaları görün