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Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, iyonik bakım ve birden fazla ayar sayesinde kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç modelleri elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2200 W profesyonel kurutma gücü, iyonik bakım ve birden fazla ayar sayesinde kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç modelleri elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
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Bu 2200 W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
Hacim difüzörü hava akımını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
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