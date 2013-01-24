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Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç stilleri anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç stilleri anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç stilleri anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç stilleri anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.
Teknik spesifikasyonlar
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