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    SalonDry Control

    Saç kurutma makinesi

    HP8180/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin
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      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      HP8180/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

      SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç stilleri anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,99 TL
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      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

      SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç stilleri anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

      SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç stilleri anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 109,99 TL
      Benzer ürünler bul

      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

      SalonDry Control saç kurutma makinesiyle fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel saç stilleri anlamına gelir. Tüm faydaları görün

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        SalonDry Control

        SalonDry Control

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Saçınızı kendi istediğiniz şekilde Kurutun ve Şekillendirin

        SalonDry Control Saç Kurutma Makinesi

        • 2100 W
        Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Tarzınızı koruyan soğuk hava üfleme

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Kolay temizleme için çıkarılabilir hava giriş ızgarası

        Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt
          2100  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m

        • Özellikler

          Soğuk hava üfleme
          Evet
          Asma kancası
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
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