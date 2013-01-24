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Kolay saç bakımı
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu 1400 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
2 esnek hız ayarıyla daha hassas kurutma
Bu kompakt ve ergonomik saç kurutma makinesi akıllı ve modern tasarımı sayesinde daha hafif, tutması kolay ve hemen hemen her yere konabilecek kadar küçüktür.
Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.
Teknik spesifikasyonlar
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