Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Tüylerin alınması
Tüm seriler
Bikini Perfect Bikini bölgesi düzeltici
Üretimden kaldırıldı
Destek
HP6371/00
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Kullanıcı kılavuzu
Tümü (3)
Philips epilatörümü veya kadınlara özel tıraş makinemi ıslak ciltte mi yoksa kuru ciltte mi kullanmalıyım?
Cihazın şarj olduğunu nasıl anlarım?
Philips Bikini Bölgesi Düzeltici nasıl kullanılabilir?
Philips Bikini Bölgesi Düzelticim şarj olmuyor
Philips Bikini Bölgesi Düzelticim tüylerimi çekiyor
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın
Servis merkezi bul
Onarım, teşhis ve orijinal parçalar için yakınınızdaki servis merkezlerini bulun
Garanti
Ürün garanti politikalarımız
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız