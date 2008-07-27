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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP6371/00
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Rahat, hassas ve ipeksi pürüzsüzlükte bir sonuç için bikini bölgenizi Süper hassas düzeltici ile şekillendirin
Düzeltme ve şekillendirme
Hassas ve nazik düzeltici, tüyleri bir milimetreden daha kısa düzeltir (0,6 mm kadar kısa düzeltme).
Hijyenik düzeltme tarağı tüyleri beş farklı uzunlukta (2-10 mm) düzelttiğinden, bikini bölgenizde istediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz.
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