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    Bukle maşası

    HP4658/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İstediğiniz bukleleri oluşturur İstediğiniz bukleleri oluşturur İstediğiniz bukleleri oluşturur
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      Bukle maşası

      HP4658/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İstediğiniz bukleleri oluşturur

      Sıkı, gevşek veya kabarık. SalonCurl Ceramic ile saçınıza tam olarak istediğiniz şekilde bukleler ve dalgalar yapın. 20 mm maşa ve profesyonel seramik kaplama, bu profesyonel bukle maşasını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,99 TL

      Bukle maşası

      İstediğiniz bukleleri oluşturur

      Sıkı, gevşek veya kabarık. SalonCurl Ceramic ile saçınıza tam olarak istediğiniz şekilde bukleler ve dalgalar yapın. 20 mm maşa ve profesyonel seramik kaplama, bu profesyonel bukle maşasını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün

      İstediğiniz bukleleri oluşturur

      Sıkı, gevşek veya kabarık. SalonCurl Ceramic ile saçınıza tam olarak istediğiniz şekilde bukleler ve dalgalar yapın. 20 mm maşa ve profesyonel seramik kaplama, bu profesyonel bukle maşasını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,99 TL

      Bukle maşası

      İstediğiniz bukleleri oluşturur

      Sıkı, gevşek veya kabarık. SalonCurl Ceramic ile saçınıza tam olarak istediğiniz şekilde bukleler ve dalgalar yapın. 20 mm maşa ve profesyonel seramik kaplama, bu profesyonel bukle maşasını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün

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        Bukle maşası

        Bukle maşası

        - {discount-value}

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        İstediğiniz bukleleri oluşturur

        SalonCurl Ceramic bukle maşası

        • SalonCurl Ceramic
        • Seramik
        • 20 mm maşa
        Mükemmel bukleler için 20 mm maşa

        Mükemmel bukleler için 20 mm maşa

        Eğer şık bukleler yapmak isterseniz, çapı orta genişlikte bir bukle maşası kullanmaya ihtiyacınız vardır. 20 mm modaya uygun geniş bukleler ve dalgalar için mükemmel boydur.

        Koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Sürgülü fırça ile daha fazla hacim ve güzel dalgalar

        Sürgülü fırça ile daha fazla hacim ve güzel dalgalar

        Bu aparat daha fazla hacim ve şık dalgalı saçlar sağlamak amacıyla maşanın üzerine kolayca yerleştirilebilir.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Bukle maşası, kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir.

        Kullanıma hazır göstergesi

        Kullanıma hazır göstergesi

        Kullanıma hazır göstergesi: kullanıma hazır olduğunda nokta beyaz renk alır

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          2,2  m
          Isınma süresi
          60 sn
          Renk/kaplama
          koyu mor ve altın sarısı
          Maşa çapı
          20  mm
          Maksimum sıcaklık
          180  °C
          Gerilim
          dünya çapında
          Isıtıcı tipi
          PTC seramik ısıtıcı
          Sıcaklık aralığı
          tek ayar

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          evet
          Kullanıma hazır göstergesi
          evet
          Soğuk uç
          evet
          Dönebilen kablo
          evet
          Asma kancası
          evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Sıkı ve kabarık bukleler
          Saç uzunluğu
          • Orta
          • Uzun
          Saç kalınlığı
          • ince
          • Orta Boy
          • Kalın

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

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