İstediğiniz bukleleri oluşturur
Sıkı, gevşek veya kabarık. SalonCurl Ceramic ile saçınıza tam olarak istediğiniz şekilde bukleler ve dalgalar yapın. 20 mm maşa ve profesyonel seramik kaplama, bu profesyonel bukle maşasını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz bukleleri oluşturur
Sıkı, gevşek veya kabarık. SalonCurl Ceramic ile saçınıza tam olarak istediğiniz şekilde bukleler ve dalgalar yapın. 20 mm maşa ve profesyonel seramik kaplama, bu profesyonel bukle maşasını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün
İstediğiniz bukleleri oluşturur
Sıkı, gevşek veya kabarık. SalonCurl Ceramic ile saçınıza tam olarak istediğiniz şekilde bukleler ve dalgalar yapın. 20 mm maşa ve profesyonel seramik kaplama, bu profesyonel bukle maşasını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz bukleleri oluşturur
Sıkı, gevşek veya kabarık. SalonCurl Ceramic ile saçınıza tam olarak istediğiniz şekilde bukleler ve dalgalar yapın. 20 mm maşa ve profesyonel seramik kaplama, bu profesyonel bukle maşasını diğerlerinden ayırır. Tüm faydaları görün
Bukle maşası
Toplam:
Eğer şık bukleler yapmak isterseniz, çapı orta genişlikte bir bukle maşası kullanmaya ihtiyacınız vardır. 20 mm modaya uygun geniş bukleler ve dalgalar için mükemmel boydur.
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Bu aparat daha fazla hacim ve şık dalgalı saçlar sağlamak amacıyla maşanın üzerine kolayca yerleştirilebilir.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Bukle maşası, kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir.
Kullanıma hazır göstergesi: kullanıma hazır olduğunda nokta beyaz renk alır
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Teknik özellikler
Özellikler
Saç tipi
Servis
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