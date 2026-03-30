2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9396/90
Güvenli ve verimli kaynatma
Etkileyici tasarım, kolay kullanım
Aile boyu 1,7 L kapasite
Çay, kahve, sıcak çikolata ve daha birçok içeceği hazırlayabilirsiniz. Sıcaklık kontrollü bu su ısıtıcı, 40 °C ile 100 °C arasında sunduğu 6 sıcaklık ayarı sayesinde, içecekleri her seferinde ideal sıcaklıkta ve güvenle hazırlamanızı sağlar
Su ısıtıcınız istenen sıcaklığa ulaştığında akıllı sıcak tutma özelliğimiz suyun sıcaklığını korur. Suyu tekrar kaynatmanız gerekmez.
Su ısıtıcınızın dış kısmının soğumasını beklemeniz gerekmez. Sıcaklık kontrollü su ısıtıcımızda bulunan çift yalıtımlı katman, dış kısmın dokunulabilecek kadar soğuk kalmasını sağlarken, iç kısımda su sıcaklığını korur ve içeceğinizi dilediğiniz sıcaklıkta içme konforunu daha uzun süreyle yaşamanıza imkan tanır.
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