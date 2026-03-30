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  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
  • Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır

7000 SerisiÇift Yalıtımlı Su Isıtıcı

HD9396/90

Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır
En sevdiğiniz içecekleri 6 farklı sıcaklık ayarıyla tam istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Çift yalıtımlı, sıcaklık kontrollü su ısıtıcımızın iç kısmı hassas bir ayarla ısınırken dış kısmı dokunulabilecek kadar soğuk kalır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Akıllı ekran ile kolay kontrol

Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır

  • Güvenli ve verimli kaynatma

  • Etkileyici tasarım, kolay kullanım

  • Aile boyu 1,7 L kapasite

Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır

Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır

Çay, kahve, sıcak çikolata ve daha birçok içeceği hazırlayabilirsiniz. Sıcaklık kontrollü bu su ısıtıcı, 40 °C ile 100 °C arasında sunduğu 6 sıcaklık ayarı sayesinde, içecekleri her seferinde ideal sıcaklıkta ve güvenle hazırlamanızı sağlar

Sıcak tutma özelliği

Sıcak tutma özelliği

Su ısıtıcınız istenen sıcaklığa ulaştığında akıllı sıcak tutma özelliğimiz suyun sıcaklığını korur. Suyu tekrar kaynatmanız gerekmez.

Güvenle dokunulabilir

Güvenle dokunulabilir

Su ısıtıcınızın dış kısmının soğumasını beklemeniz gerekmez. Sıcaklık kontrollü su ısıtıcımızda bulunan çift yalıtımlı katman, dış kısmın dokunulabilecek kadar soğuk kalmasını sağlarken, iç kısımda su sıcaklığını korur ve içeceğinizi dilediğiniz sıcaklıkta içme konforunu daha uzun süreyle yaşamanıza imkan tanır.

Teknik Özellikler

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