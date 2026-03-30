Sıcak içecekleriniz tam istediğiniz gibi servise hazır

Çay, kahve, sıcak çikolata ve daha birçok içeceği hazırlayabilirsiniz. Sıcaklık kontrollü bu su ısıtıcı, 40 °C ile 100 °C arasında sunduğu 6 sıcaklık ayarı sayesinde, içecekleri her seferinde ideal sıcaklıkta ve güvenle hazırlamanızı sağlar