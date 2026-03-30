2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9365/10
%100 Biyo bazlı plastikler²
1,7 litre kapasite
Kolay okunur su seviyesi ve fincan göstergeleri
İpek beyaz mat kaplama
Bu güçlü su ısıtıcısı ile sabahları sizi canlandıran en sevdiğiniz içeceği her sabah hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayın.
Üretim sürecinde CO2 ayak izini %25¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.
Tek fincan göstergesi dahil olmak üzere kullanışlı su seviyesi göstergeleri, yalnızca ihtiyacınız kadar su kaynatmanıza yardımcı olarak hem enerji (1 litre suya karşı 250 ml'lik bir fincan su) hem de su tasarrufu sağlar ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.
Ödüller
Yorumlar
¹Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) kullanılarak üretimine karşı biyoplastik kullanılarak üretimine dayalı hesaplama
²Ana gövde, kütle dengesi temelinde, sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %84'ünü oluşturur).