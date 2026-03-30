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  • Kahvaltı artık daha iyi
  • Kahvaltı artık daha iyi
  • Kahvaltı artık daha iyi
  • Kahvaltı artık daha iyi
  • Kahvaltı artık daha iyi

Çevre Dostu Mutfak Serisi5000 Serisi Su Isıtıcı

HD9365/10

4 Ödüller

Kahvaltı artık daha iyi
Sabahları sizi canlandıran en sevdiğiniz içeceği her sabah hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayın. Üretim sürecinde CO2 ayak izini %25¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² ve daha çevre dostu bir gelecek için enerji verimli özelliklerle sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır.
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Philips Çevre Dostu Su Isıtıcı Modeli

Kahvaltı artık daha iyi

  • %100 Biyo bazlı plastikler²

  • 1,7 litre kapasite

  • Kolay okunur su seviyesi ve fincan göstergeleri

  • İpek beyaz mat kaplama

2200 W güç ile sıcak içeceklerinizi kısa sürede hazırlayabilirsiniz

Bu güçlü su ısıtıcısı ile sabahları sizi canlandıran en sevdiğiniz içeceği her sabah hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayın.

Daha çevre dostu bir gelecek için sürdürülebilir tasarım

Üretim sürecinde CO2 ayak izini %25¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.

Fincan göstergeleriyle %46'ya kadar enerji tasarrufu sağlayın

Fincan göstergeleriyle %46'ya kadar enerji tasarrufu sağlayın

Tek fincan göstergesi dahil olmak üzere kullanışlı su seviyesi göstergeleri, yalnızca ihtiyacınız kadar su kaynatmanıza yardımcı olarak hem enerji (1 litre suya karşı 250 ml'lik bir fincan su) hem de su tasarrufu sağlar ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. ¹Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) kullanılarak üretimine karşı biyoplastik kullanılarak üretimine dayalı hesaplama

  2. ²Ana gövde, kütle dengesi temelinde, sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %84'ünü oluşturur).