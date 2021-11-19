2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Metal
Yaylı kapak
Işıklı gösterge
1,7 l
Güvenli ve temiz bir bardak su sağlamak için gıda sınıfı paslanmaz çelik metal parçalar (SUS304).
Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.
4.4
5 üzerinden
19
İncelemeler
84%
bu ürünü tavsiye ediyor
sencer
19/11/2021
Türkiye
philips kalitesi
3 Yılda bir çaycı 2 su ısıtıcı kullanılmaz oldu sonrasında philips su ısıtıcı aldık 8 yıl tık demeden çalıştı ona güvenerek bu ürünü aldım inşallah isminin hakkını verir şimdilik memnunum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır
Nur0640
04/10/2021
Türkiye
Sessiz ve hızlı
Çok beğendim sessizliğini şıklığını ve hızlı çalışmasını severek kullanacağım.
Avantajlar
Sessiz şık hızlı
Dezavantajlar
Şuan yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır
Avşarlı Veli
13/12/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Philips Kalitesi
Güvendiğim markalar arasında ilk sırada, diğer Philips Elektrikli ev aletlerimin arasına bu ürünü de ekledim, başka yoruma gerek yok sanırım...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır
Philips metal su ısıtıcı HD9320'den %25 daha büyük