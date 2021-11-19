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  • Dayanıklılık için tasarlandı
  • Dayanıklılık için tasarlandı
  • Dayanıklılık için tasarlandı
  • Dayanıklılık için tasarlandı
  • Dayanıklılık için tasarlandı
  • Dayanıklılık için tasarlandı
  • Dayanıklılık için tasarlandı
  • Dayanıklılık için tasarlandı

Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily CollectionMetal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge

HD9350/90

4.4
| (19) İncelemeler | 84% bu ürünü tavsiye ediyor
Dayanıklılık için tasarlandı
Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor.
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Uzun ve güvenilir günlük kullanım için

Dayanıklılık için tasarlandı

  • Metal

  • Yaylı kapak

  • Işıklı gösterge

  • 1,7 l

Gıda sınıfı paslanmaz çelik metal (SUS304)

Güvenli ve temiz bir bardak su sağlamak için gıda sınıfı paslanmaz çelik metal parçalar (SUS304).

Mikro gözenekli filtre küçük kireç partiküllerini yakalar

Mikro gözenekli filtre küçük kireç partiküllerini yakalar

Ağızlığın üzerindeki sökülebilir mikro gözenekli filtre, temiz bir bardak sağlamak için 200 mikrona kadar küçük kireç partiküllerini yakalar.

Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.4

5 üzerinden

19

İncelemeler

84%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

19/11/2021

Türkiye

Türkiye

philips kalitesi

3 Yılda bir çaycı 2 su ısıtıcı kullanılmaz oldu sonrasında philips su ısıtıcı aldık 8 yıl tık demeden çalıştı ona güvenerek bu ürünü aldım inşallah isminin hakkını verir şimdilik memnunum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır

04/10/2021

Türkiye

Türkiye

Sessiz ve hızlı

Çok beğendim sessizliğini şıklığını ve hızlı çalışmasını severek kullanacağım.

Avantajlar

Sessiz şık hızlı

Dezavantajlar

Şuan yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır

13/12/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Philips Kalitesi

Güvendiğim markalar arasında ilk sırada, diğer Philips Elektrikli ev aletlerimin arasına bu ürünü de ekledim, başka yoruma gerek yok sanırım...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Elektrikli Su Isıtıcı Daily Collection HD9350/90 Metal Su Isıtıcı-Yaylı Kapak, Işıklı gösterge için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Philips metal su ısıtıcı HD9320'den %25 daha büyük