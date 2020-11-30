Dayanıklılık için tasarlandı

Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün