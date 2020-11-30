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    Daily Collection

    Su ısıtıcı

    HD9350/90
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Dayanıklılık için tasarlandı Dayanıklılık için tasarlandı Dayanıklılık için tasarlandı
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      Daily Collection Su ısıtıcı

      HD9350/90
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Dayanıklılık için tasarlandı

      Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,99 TL

      Daily Collection Su ısıtıcı

      Dayanıklılık için tasarlandı

      Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün

      Dayanıklılık için tasarlandı

      Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,99 TL

      Daily Collection Su ısıtıcı

      Dayanıklılık için tasarlandı

      Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Su ısıtıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dayanıklılık için tasarlandı

        Uzun ve güvenilir günlük kullanım için

        • Metal
        • Yaylı kapak
        • Işıklı gösterge
        • 1,7 L
        Mikro gözenekli filtre, ufak kireç parçacıklarını yakalar

        Mikro gözenekli filtre, ufak kireç parçacıklarını yakalar

        Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre, temiz su için 200 mikron kadar küçük parçacıkları yakalar.

        Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

        Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

        Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

        Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

        Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

        Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.

        Pilot ışığı, su ısıtıcının açıldığını belirtir

        Pilot ışığı, su ısıtıcının açıldığını belirtir

        Güç düğmesindeki şık gösterge ışığı, su ısıtıcı çalıştığında yanar.

        Kolay okunur su seviyesi göstergesi

        Kolay okunur su seviyesi göstergesi

        Su seviyesi, sapın altında bulunan bir göstergeyle kolayca okunabilir.

        Temizlik için geniş ağızlı yaylı kapak

        Temizlik için geniş ağızlı yaylı kapak

        Basmalı düğmeye sahip kapak, düğmeye dokunulduğunda sorunsuzca açılarak buharla teması engeller. Geniş ağız, temizlemeyi kolaylaştırır.

        Kapak veya ağız yoluyla kolay doldurma

        Kapak veya ağız yoluyla kolay doldurma

        Su ısıtıcı, ağızdan veya yaylı kapak açılarak doldurulabilir.

        360° döner tabanlı kordonsuz su ısıtıcı

        360° döner tabanlı kordonsuz su ısıtıcı

        Kordonsuz su ısıtıcı, kolay kaldırma ve yerleştirme için 360° döner taban üzerinde durur.

        Kolay ayarlama ve saklama için kablo sarıcı

        Kolay ayarlama ve saklama için kablo sarıcı

        Tabanın altına sarılabilen kablo, her mutfak için uygun uzunluğa sahiptir ve kolayca saklanabilir.

        Uzun ömür için dayanıklı paslanmaz çelik

        Uzun süreli, güvenilir kullanıma yönelik, gıdalara uygun, fırçalanmış paslanmaz çelikten dayanıklı metal tasarım.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • 360 dereceli taban
          • Otomatik kapanma
          • Kaynama-Susuz Kalma Koruması
          • Kablo Saklama
          • Yassı ısıtma yüzeyi
          • Kaymaz ayak
          • Açma/kapama düğmesi
          • Işıklı
          • Yaylı kapak
          • Geniş açılan kapak
          Kablosuz
          Evet
          Ağızdan kolay doldurma
          Evet
          Ergonomik tutma yeri
          Evet
          Kapak ve aynı zamanda doldurma yeri
          Evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kapasite
          1,7  L
          Kordon uzunluğu
          0,75  m
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          1850-2200  W
          Gerilim
          220-240  volt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          198 x 228 x 244  mm
          Mikro gözenekli filtre
          200  µm

        • Tasarım

          Renk
          Paslanmaz çelik

        • Kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Malzeme güç düğmesi
          Polipropilen (PP)

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