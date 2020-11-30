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Dayanıklılık için tasarlandı
Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dayanıklılık için tasarlandı
Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün
Dayanıklılık için tasarlandı
Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dayanıklılık için tasarlandı
Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor. Tüm faydaları görün