2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
1,7 l
Yaylı kapak
Işıklı gösterge
Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.
Güç düğmesindeki şık gösterge ışığı, su ısıtıcı çalıştığında yanar.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
VeliÇAR
22/01/2022
Türkiye
Her Zaman Philips Kalitesi
Evimden sonra işyerime de yine Philips. Her zaman Philips Kalitesi...
Avantajlar
Kaliteli malzeme ve el yakmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9318/20 Su Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9318/20 Su Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah için yapılmıştır
Dincer123
15/12/2021
Türkiye
Philips Çalışanı
Ürün kaliteli ve iyi
[Employee of philipsglobal] Ürün çok kullanışlı ve hızlı ısıtma yapıyor başarılı bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9318/20 Su Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9318/20 Su Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah için yapılmıştır