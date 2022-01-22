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  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
  • Sıcak içecekleriniz anında hazır
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Üretimden kaldırıldı

3000 SerisiSu Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah

HD9318/20

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Sıcak içecekleriniz anında hazır
1,7 l kapasiteli yeni Philips plastik su ısıtıcı, otomatik kapak açma özelliği ve ışıklı göstergesi sayesinde en sevdiğiniz içecekleri kısa sürede hazırlamanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

1,7 L'lik aile boyu kapasite, herkes için idealdir

Sıcak içecekleriniz anında hazır

  • 1,7 l

  • Yaylı kapak

  • Işıklı gösterge

Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.

Pilot ışığı, su ısıtıcının açıldığını belirtir

Pilot ışığı, su ısıtıcının açıldığını belirtir

Güç düğmesindeki şık gösterge ışığı, su ısıtıcı çalıştığında yanar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

22/01/2022

Türkiye

Türkiye

Her Zaman Philips Kalitesi

Evimden sonra işyerime de yine Philips. Her zaman Philips Kalitesi...

Avantajlar

Kaliteli malzeme ve el yakmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9318/20 Su Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9318/20 Su Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah için yapılmıştır

15/12/2021

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Ürün kaliteli ve iyi

[Employee of philipsglobal] Ürün çok kullanışlı ve hızlı ısıtma yapıyor başarılı bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9318/20 Su Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9318/20 Su Isıtıcı - 1,7 litre, Aile Boyu, Siyah için yapılmıştır

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