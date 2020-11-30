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%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün