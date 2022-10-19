3 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. şimdiye kadar et, tavuk, balık, patates ve sebze kızartmaları ve közleme gibi pek çok şey yaptım ve memnun kaldım. pişirme süreleri çok kısa mutfağı batırmadan çok temiz çalışabiliyorsunuz ayrıca temizliği de çok kısa ve basit. teflon kullanılmaması da ayrıca önemli. eskiden çok yağlı olduğu için uzak durduğum kızartmaları şimdi daha çok yiyebiliyorum. tavsiye ederim.