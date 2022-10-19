2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Rapid Air teknolojisi
4,1 L
Siyah
Lezzetli, sağlıklı ve hızlıca hazırlayabileceğiniz iştah açıcı yüzlerce Airfryer tarifini keşfedin. HomeID uygulamasındaki tarifler günlük pişirme için beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.
Ailenizin tercihlerine göre günlük tarif önerileri alın. HomeID uygulamasını kullandıkça ihtiyaçlarınıza daha uygun leziz tarifler alma şansınız artar. Diğer kullanıcılardan ilham alın ve sizinle benzer damak tadına sahip kişileri takip edin***.
Hazır olduğunuz zaman yemeğinizin keyfini çıkarın. Sıcak Tutma moduna basarak yemeğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta bekletebilirsiniz.
4.5
5 üzerinden
44
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Sergeantilmen
19/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Airfryer
Harika bir mutfak yardımcısı, keşke en büyük modelini alıp eşime süpriz yapabilseydim...
Avantajlar
Kısa zamanda lezzetli olarak ısıtma ve pişirme
Dezavantajlar
Boyutları
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır
Gelincik62
16/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mükemmel
Henüz çok yeni ama denediklerim çok başarılı oldu.Özellikle çalışanlara Kesinlikle tavsiye ederim.
Avantajlar
Yağ tüketimi ve zaman
Dezavantajlar
Elektrik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır
GÜRCAN 62
15/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harikasın PHİLİPS
Philips Airfryer aldığım günden beri hanım başka şey kullanmaz oldu tavaları kaldırdı tencereler kalktı bütün yemekleri ve kızartmaları Philips Airfryer HD9252/90 ile yapıyor çok teşekkür Philips
Avantajlar
Yağdan tasarruf ve daha sağlıklı
Dezavantajlar
Elektrik fazla yakarmı dedim ama oda okadar yakmıyor yani sıfır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır.
Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla, hazırlanan tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır.
Yalnızca HomeID topluluğu bulunan ülkelerde geçerlidir
A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.