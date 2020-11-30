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    Essential

    Airfryer

    HD9252/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar! %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar! %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
      -{discount-value}

      Essential Airfryer

      HD9252/90
      Genel Derecelendirme / 5

      %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

      Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.399,99 TL

      Essential Airfryer

      %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

      Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

      Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.399,99 TL

      Essential Airfryer

      %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

      Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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      Tümünü gör airfryer

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        Essential

        Essential

        Airfryer

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

        Rapid Air teknolojisi sayesinde

        • Rapid Air teknolojisi
        • 0,8 Kg, 4,1 L
        • Siyah

        10 yılı aşkın Airfryer uzmanlığı

        Uzman ekibimiz 10 yılı aşkın bir süredir Airfryer teknolojisini mükemmelleştirmek için çalışıyor.

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Airfryer'ın QuickClean sepeti, kolay temizleme için yapışmaz bir kaplamaya sahiptir. Havayla kızartma evinizi o bilindik ağır kızartma kokusundan kurtarır.

        %90'a kadar daha az yağlı* kızartmalar!

        Philips Essential Airfryer, en sevdiğiniz çıtır çıtır yemekleri pişirmek için sıcak havayı kullanarak %90'a kadar daha az yağlı* sonuçlar elde etmenizi sağlar.

        Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma.

        Yeni Philips Essential Airfryer sınırsız olanaklar dünyasının kapılarını aralıyor: Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma. İstediğiniz yiyeceği, istediğiniz zaman mükemmel bir şekilde pişirir.

        Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartma

        Benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı ile Rapid Air Teknolojisi sıcak havayı döndürerek çok az yağ ile veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık leziz yiyecekler hazırlamanızı sağlar.

        1 Numaralı az yağlı fritöz

        Philips dünyanın lider az yağlı fritöz markasıdır**

        7 ön ayarlı dokunmatik ekran

        Tek bir dokunuşla pişirin. Önceden ayarlanmış programlar arasında donmuş atıştırmalıklar, taze kızartmalar, et, balık, tavuk but, kek ve hatta ızgara sebzeler yer alır.

        Sıcak tutma özelliği

        Yemeğinizin keyfini hazır olduğunuzda çıkarın. Sıcak Tutma moduna basarak yemeğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta bekletebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Otomatik kapanma
          • Isı korumalı dış kaplama
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Açma/kapama düğmesi
          • Hazır sinyali
          • Sıcaklık ayar düğmesi
          • Güç açık ışığı
          • QuickClean
          • LED ekran
          • Patentli Rapid Air Teknolojisi
          • Zaman kontrolü

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1  m
          Güç
          1400  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          360 x 264 x 295  mm
          Ürün ağırlığı
          4,55  kg

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Plastik

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            Yorumlar

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            • Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
            • *Kaynak: Euromonitor International Ltd. Az yağlı fritözler; hafif fritöz kategorisinin açıklaması ve 2019 perakende satış hacmi uyarınca
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