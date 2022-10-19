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  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
  • Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler

Üretimden kaldırıldı

3000 SerisiAirfryer L

HD9252/90

4.5
| (44) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler
Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Rapid Air teknolojisi sayesinde

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler

  • Rapid Air teknolojisi

  • 4,1 L

  • Siyah

Sağlıklı yaşam için lezzetli Airfryer tarifleri

Sağlıklı yaşam için lezzetli Airfryer tarifleri

Lezzetli, sağlıklı ve hızlıca hazırlayabileceğiniz iştah açıcı yüzlerce Airfryer tarifini keşfedin. HomeID uygulamasındaki tarifler günlük pişirme için beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.

Yemek tarifleri tercihlerinize göre kişiselleştirilir

Yemek tarifleri tercihlerinize göre kişiselleştirilir

Ailenizin tercihlerine göre günlük tarif önerileri alın. HomeID uygulamasını kullandıkça ihtiyaçlarınıza daha uygun leziz tarifler alma şansınız artar. Diğer kullanıcılardan ilham alın ve sizinle benzer damak tadına sahip kişileri takip edin***.

Sıcak tutma özelliği

Sıcak tutma özelliği

Hazır olduğunuz zaman yemeğinizin keyfini çıkarın. Sıcak Tutma moduna basarak yemeğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta bekletebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

44

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

3

19/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Airfryer

Harika bir mutfak yardımcısı, keşke en büyük modelini alıp eşime süpriz yapabilseydim...

Avantajlar

Kısa zamanda lezzetli olarak ısıtma ve pişirme

Dezavantajlar

Boyutları

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır

16/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mükemmel

Henüz çok yeni ama denediklerim çok başarılı oldu.Özellikle çalışanlara Kesinlikle tavsiye ederim.

Avantajlar

Yağ tüketimi ve zaman

Dezavantajlar

Elektrik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır

15/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Harikasın PHİLİPS

Philips Airfryer aldığım günden beri hanım başka şey kullanmaz oldu tavaları kaldırdı tencereler kalktı bütün yemekleri ve kızartmaları Philips Airfryer HD9252/90 ile yapıyor çok teşekkür Philips

Avantajlar

Yağdan tasarruf ve daha sağlıklı

Dezavantajlar

Elektrik fazla yakarmı dedim ama oda okadar yakmıyor yani sıfır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9252/90 Airfryer L için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır.

  2. Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla, hazırlanan tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır.

  3. Yalnızca HomeID topluluğu bulunan ülkelerde geçerlidir

  4. A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.