Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartma

Benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı ile Rapid Air Teknolojisi sıcak havayı döndürerek çok az yağ ile veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık leziz yiyecekler hazırlamanızı sağlar.