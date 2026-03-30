2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9137/90
Farklı pişirme seviyeleri
6 adet kapasite
400 W güç
Ek poşe aksesuarı
Hazır olduğunda sesli uyarı
Mükemmel yumurta pişirmek su, güç ve zamanın hassas dengesidir. Hazırladığınız yumurta türüne bağlı olarak farklı miktarda su eklemeniz gerekecektir. Bu ölçüm kabı, en iyi sonuçlar için farklı su seviyesi işaretleri belirtir.
400W gücü sayesinde her seferinde mükkemmel sonuçlar sağlar
'Hazır' sinyal sesi, pişirmenin tamamlandığını ve yumurtalarınızın hazır olduğunu belirtmek için kısa bir uyarı sesi verir.
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