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  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
  • Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar

Yumurta Pişirici 3000 SerisiHer gün istediğin seviyede pişirilmiş yumurtalar

HD9137/90

Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar
Kahvaltıda mükemmel yumurtanın bir şans işi olduğunu düşünüyorsanız, fikrinizi değiştirecek bir ürünle tanışın. Yumurtaları tam istediğiniz kıvamda pişirin. Rafadan, kayısı veya tam pişmiş sevdiğiniz kıvamda pişirin. Poşe yumurta isteyenler için; ek poşe aksesuarı. Tüm aile için yeterli kapasitesiyle, kompakt ve pratik. Aynı zamanda temizlemesi kolay ve fazla yer kaplamaz.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Yumurtaları tam istediğiniz kıvamda pişirin.

Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar

  • Farklı pişirme seviyeleri

  • 6 adet kapasite

  • 400 W güç

  • Ek poşe aksesuarı

  • Hazır olduğunda sesli uyarı

Su seviyesi işaretli hassas sonuç veren ölçüm kabı

Su seviyesi işaretli hassas sonuç veren ölçüm kabı

Mükemmel yumurta pişirmek su, güç ve zamanın hassas dengesidir. Hazırladığınız yumurta türüne bağlı olarak farklı miktarda su eklemeniz gerekecektir. Bu ölçüm kabı, en iyi sonuçlar için farklı su seviyesi işaretleri belirtir.

400W pişirme gücü

400W pişirme gücü

400W gücü sayesinde her seferinde mükkemmel sonuçlar sağlar

'Hazır' sinyal sesi

'Hazır' sinyal sesi

'Hazır' sinyal sesi, pişirmenin tamamlandığını ve yumurtalarınızın hazır olduğunu belirtmek için kısa bir uyarı sesi verir.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 