Her gün mükemmel seviyede pişirilmiş yumurtalar

Kahvaltıda mükemmel yumurtanın bir şans işi olduğunu düşünüyorsanız, fikrinizi değiştirecek bir ürünle tanışın. Yumurtaları tam istediğiniz kıvamda pişirin. Rafadan, kayısı veya tam pişmiş sevdiğiniz kıvamda pişirin. Poşe yumurta isteyenler için; ek poşe aksesuarı. Tüm aile için yeterli kapasitesiyle, kompakt ve pratik. Aynı zamanda temizlemesi kolay ve fazla yer kaplamaz.