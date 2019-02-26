Bu ürünü uzun araştırmalarım sonucu aldım. Çok memnunum. Alalı bir yıldan fazla oldu. Çelik termos çay veya kahveyi çok uzun süre sıcak tutuyor. İşi bitince de kendi kapanıyor. Fazla elektrik harcamıyor. Bu iyi özelliklerinin yanında bana göre bir tek eksik yanı var. Keşke çay veya kahve koyulan haznede bir süzgeç bulunsa idi. Ben bu işi daha önce kullandığım bir makineninkini kullanarak çözdüm. Ancak yine de çok kullanışlı ve ekonomik bir kahve makinesi. Arayanlar için tavsiye ederim...