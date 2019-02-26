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  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
  • İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve

Café GaiaFiltre Kahve Makinesi, termos

HD7546/20

3.8
| (9) İncelemeler
İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve
Café Gaia kahve makinesi, ikonik tasarımımızla size mükemmel bir kahve sunar. Termos sayesinde kahvenin aroması ve sıcaklığı 2 saatten fazla süre korunur*.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kahveyi 2 saatten fazla sıcak tutan termos*

İkonik tasarımımıza sahip, lezzetli ve sıcak kahve

  • Termoslu

  • Siyah/gümüş

  • 1,2 l kapasite

  • 2-15 fincan

  • Auto shut-off

Sıcaklığı korumak için çift yalıtımlı paslanmaz çelik termos

Sıcaklığı korumak için çift yalıtımlı paslanmaz çelik termos

Bu birinci sınıf, kırılmaz paslanmaz çelik termos aromayı ve sıcaklığı 2 saatten uzun süre korur. Çift yalıtımlı tasarımı sayesinde kahvenin sıcaklığı 2 saat sonra en fazla 65°C'ye kadar düşer.

Aromayı korumak için termos akıllı kilidi

Aromayı korumak için termos akıllı kilidi

Termos, kolay kullanılabilen akıllı bir kilide sahiptir. Kilit, termos kahve makinesinden alındığında aroma ve sıcaklığın tamamen korunmasını sağlar.

Yoğun su akışı sayesinde zengin kahve aroması

Yoğun su akışı sayesinde zengin kahve aroması

Kahve yatağına dökülen yoğun su akışı sayesinde kahve çekirdeklerinden optimum aromalar elde edilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

9

İncelemeler

1

26/02/2019

Türkiye

Türkiye

Gözlerimiz yollarda kaldı

Üretimi bitmiş çok üzüldük... Böyle kahve makinesi gelmedi, buradan yetkililere seslenmek istiyorum, şundan 3-5 tane üretin de koyun satışa lütfen. Saygılar.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır

26/02/2017

Türkiye

Türkiye

İki Yıldır Kullanıyorum

Ürünü iki yıldır kullanıyorum. Termoslu olması harika. Kahveyi saatlerce içilebilir ısıda tutuyor. Zaten kahve 100 derecede içilmez. İdeal bir ısıda tutuyor ve temizliği çok kolay. Kahve hazırlamak çok kolay. Damlatıyor evet ama hangisi damlatmazki.Daha önce cam Karaflı kullanmıştım ve kırılmıştı. Metal olması sağlamlık bakımından da iyi. Termoslu olduğu için kahveyi sıcak tutmak için elektrik harcamanıza gerek yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

Kahvemin lezzetine lezzet katıyor

Bu ürününüzü çok seviyorum,sanki pişirdiğim kahvelere ayrı bir lezzet kattı,ayrıca tasarımı da kusursuz olmuş çok teşekkürler Philips :)))

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Kahvenin sıcaklığı 2 saat sonra en fazla 65°C'ye kadar düşer