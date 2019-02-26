2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD7546/20
Termoslu
Siyah/gümüş
1,2 l kapasite
2-15 fincan
Auto shut-off
Bu birinci sınıf, kırılmaz paslanmaz çelik termos aromayı ve sıcaklığı 2 saatten uzun süre korur. Çift yalıtımlı tasarımı sayesinde kahvenin sıcaklığı 2 saat sonra en fazla 65°C'ye kadar düşer.
Termos, kolay kullanılabilen akıllı bir kilide sahiptir. Kilit, termos kahve makinesinden alındığında aroma ve sıcaklığın tamamen korunmasını sağlar.
Kahve yatağına dökülen yoğun su akışı sayesinde kahve çekirdeklerinden optimum aromalar elde edilir.
3.8
5 üzerinden
9
İncelemeler
ilgazk
26/02/2019
Türkiye
Gözlerimiz yollarda kaldı
Üretimi bitmiş çok üzüldük... Böyle kahve makinesi gelmedi, buradan yetkililere seslenmek istiyorum, şundan 3-5 tane üretin de koyun satışa lütfen. Saygılar.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır
ErkanAntalya
26/02/2017
Türkiye
İki Yıldır Kullanıyorum
Ürünü iki yıldır kullanıyorum. Termoslu olması harika. Kahveyi saatlerce içilebilir ısıda tutuyor. Zaten kahve 100 derecede içilmez. İdeal bir ısıda tutuyor ve temizliği çok kolay. Kahve hazırlamak çok kolay. Damlatıyor evet ama hangisi damlatmazki.Daha önce cam Karaflı kullanmıştım ve kırılmıştı. Metal olması sağlamlık bakımından da iyi. Termoslu olduğu için kahveyi sıcak tutmak için elektrik harcamanıza gerek yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır
Özlem01
09/12/2013
Türkiye
Kahvemin lezzetine lezzet katıyor
Bu ürününüzü çok seviyorum,sanki pişirdiğim kahvelere ayrı bir lezzet kattı,ayrıca tasarımı da kusursuz olmuş çok teşekkürler Philips :)))
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Café Gaia HD7546/20 Filtre Kahve Makinesi, termos için yapılmıştır
Kahvenin sıcaklığı 2 saat sonra en fazla 65°C'ye kadar düşer