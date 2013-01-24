Kahvenizin sıcaklığını koruyan çift yalıtımlı paslanmaz çelik termos

Bu üstün kaliteli, kırılmaz paslanmaz çelikten termos, aromanın ve sıcaklığın tamamını 2 saatten fazla süre korur. Çift yalıtımlı tasarımı sayesinde 2 saatin ardından bile kahveniz en az 65°C sıcaklıkta olur.