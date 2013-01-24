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    Café Gaia

    Kahve makinesi

    HD7546/20
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve
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      Café Gaia Kahve makinesi

      HD7546/20
      Bu ürün için destek alın

      İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve

      Café Gaia kahve makinesi, ikonik tasarımımızla size mükemmel bir kahve sunar. Termos sayesinde kahvenin aroması ve sıcaklığı 2 saatten fazla süre korunur*. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,90 TL
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      Café Gaia Kahve makinesi

      İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve

      Café Gaia kahve makinesi, ikonik tasarımımızla size mükemmel bir kahve sunar. Termos sayesinde kahvenin aroması ve sıcaklığı 2 saatten fazla süre korunur*. Tüm faydaları görün

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        Café Gaia

        Café Gaia

        Kahve makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve

        Kahveyi 2 saatten fazla sıcak tutan termos*

        • Termoslu
        • Metal
        Kahvenizin sıcaklığını koruyan çift yalıtımlı paslanmaz çelik termos

        Kahvenizin sıcaklığını koruyan çift yalıtımlı paslanmaz çelik termos

        Bu üstün kaliteli, kırılmaz paslanmaz çelikten termos, aromanın ve sıcaklığın tamamını 2 saatten fazla süre korur. Çift yalıtımlı tasarımı sayesinde 2 saatin ardından bile kahveniz en az 65°C sıcaklıkta olur.

        Aromanın korunması için akıllı kilit özellikli termos

        Aromanın korunması için akıllı kilit özellikli termos

        Termos, kullanımı kolay bir akıllı kilit ile donatılmıştır. Kilit, sürahi kahve makinesinden alındıktan sonra aromanın ve sıcaklığın tamamıyla korunmasını sağlar.

        Konsantre su akışı sayesinde zengin kahve tadı

        Konsantre su akışı sayesinde zengin kahve tadı

        Kahve yatağına akan konsantre su akışı sayesinde kahve çekirdeklerinden optimum lezzet elde edilir.

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

        Mutfağınıza kolayca yerleştirmeniz için kablo toplama bölmesi

        Mutfağınıza kolayca yerleştirmeniz için kablo toplama bölmesi

        Yedek kablo, kahve makinesinin arkasındaki kablo bölmesinde kolayca saklanabilir. Bu şekilde kahve makineniz mutfağınızda yer kaplamaz.

        Enerji tasarrufu ve güvenlik için doğrudan otomatik kapanma

        Enerji tasarrufu ve güvenlik için doğrudan otomatik kapanma

        Kahve makinesi, kahvenizi hazırladıktan sonra enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Termos ise kahvenin sıcak kalmasını sağlar.

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Sürdürülebilirlik

          Kahve hazırlama güç tüketimi
          1000  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (GxDxY)
          255 x 221 x 370  mm
          Ürün ağırlığı
          2,032  kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          4,564  kg

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve Metal

        • Genel özellikler

          Kolay kullanım ve temizlik
          • Su seviyesi göstergesi
          • Otomatik kapanma
          • Damlama önleyici
          Temizleme ve kullanım kolaylığı
          • Çıkarılabilir filtre tutucu
          • Makinede yıkanabilen parçalar
          Kahveli içecekler
          Damlamalı filtre kahve
          Uygun olduğu ürünler
          Çekilmiş kahve tozu
          Sıcaklık ayarları
          1

        • Teknik spesifikasyonlar

          Su haznesi kapasitesi
          1,2  L
          Kordon uzunluğu
          0,88  m
          Bir fincan için hazırlama süresi
          10  dk
          Frekans
          50/60  Hz
          Gerilim
          220 - 240  volt
          Su haznesi kapasitesi
          En çok 15  fincanlar
          Pompa basıncı
          0  bar

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Kırılmaz termos

        • Kaplama

          Malzeme su haznesi
          Plastik
          Ana gövde malzemesi
          Paslanmaz çelik ve plastik

        • Servis

          2 yıl garanti
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            • Kahveniz 2 saat sonra bile en az 65°C olur
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