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İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve
Café Gaia kahve makinesi, ikonik tasarımımızla size mükemmel bir kahve sunar. Termos sayesinde kahvenin aroması ve sıcaklığı 2 saatten fazla süre korunur*. Tüm faydaları görün
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İkonik tasarımımızla lezzetli ve sıcak kahve
Café Gaia kahve makinesi, ikonik tasarımımızla size mükemmel bir kahve sunar. Termos sayesinde kahvenin aroması ve sıcaklığı 2 saatten fazla süre korunur*. Tüm faydaları görün
Kahve makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu üstün kaliteli, kırılmaz paslanmaz çelikten termos, aromanın ve sıcaklığın tamamını 2 saatten fazla süre korur. Çift yalıtımlı tasarımı sayesinde 2 saatin ardından bile kahveniz en az 65°C sıcaklıkta olur.
Termos, kullanımı kolay bir akıllı kilit ile donatılmıştır. Kilit, sürahi kahve makinesinden alındıktan sonra aromanın ve sıcaklığın tamamıyla korunmasını sağlar.
Kahve yatağına akan konsantre su akışı sayesinde kahve çekirdeklerinden optimum lezzet elde edilir.
Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.
Yedek kablo, kahve makinesinin arkasındaki kablo bölmesinde kolayca saklanabilir. Bu şekilde kahve makineniz mutfağınızda yer kaplamaz.
Kahve makinesi, kahvenizi hazırladıktan sonra enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Termos ise kahvenin sıcak kalmasını sağlar.
Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.
Menşei
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
Tasarım
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar
Kaplama
Servis