2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Aroma karıştırıcı: Her fincanda aynı lezzet.
Damlama önleyici: Demlerken bile kahve alın.
Güvenlik için 30 dk. sonra otomatik kapanma.
1,2 Litre kapasite: 15 fincana kadar kahve.
Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkama
Bu filtre kahve makinesi pratiklik ve güvenlik düşünülerek tasarlandı. Demleme bittikten 30 dakika sonra otomatik olarak kapanarak hem enerji tasarrufu sağlar hem de aklınızın makinede kalmasını önler.
Filtre kahve makinesi, damlama önleyici sistemiyle demleme devam ederken bile fincanı doldurur
Filtre kahve makinesi, açılınca LED düğmesinin kırmızı ışığı yanar.
4.0
5 üzerinden
50
İncelemeler
81%
bu ürünü tavsiye ediyor
Hacer
21/05/2022
Türkiye
Sıcak tutma özelliği
Merhaba kahve demlendikten hemen sonra düğmesini kapatıyorum su haznesindeki su bittiği İçin yanar diye yorumlarda 30 dk sonra otomatik kapanacağı yazıyor kapatmazsam sorun olmaz değil mi sıcak içebilmek için
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7461/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7461/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Volkitolki
16/01/2022
Türkiye
Oldukça başarılı
Ürün de sadece kahve kokusu geliyor. Kokusuz olması güzel. İstediğiniz an karafı alın damlatmıyor. Otomatik kapanması süper ve 30 dk sıcak tutması harika. Kahve keyfini rahat yaşayacaksınız. Karaf sağlam ve sapı sorunsuz.
Avantajlar
30 dk sıcak tuttuktan sonra Otomatik kapanması
Dezavantajlar
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Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7462/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7462/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır
karabela
03/11/2021
Türkiye
Gayet başarılı
Makine en temel filtre kahve deneyimini kesinlikle fazlasıyla sunabiliyor. Gayet başarılı bir ürün ve gayet severek kullanıyorum.
Avantajlar
Çok hızlı olması (2 kupa kahveyi 5-6 dakikada hazır ediyor)
Dezavantajlar
Timer (zamanlayıcı) yok maalesef.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7462/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7462/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır