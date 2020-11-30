Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik kapanma

Kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra kahve makinesi, enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Bu, AB üyesi tüm ülkelerde satılan kahve makineleri için geçerli olan AB düzenlemesinden kaynaklanır. Kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını istiyorsanız Philips, kahve makinelerini birer termos ile sunar.