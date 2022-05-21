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  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
  • Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi

Daily CollectionFiltre kahve makinesi

HD7462/20

4
| (50) İncelemeler | 81% bu ürünü tavsiye ediyor
Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi
Bu Philips filtre kahve makinesi ile güne harika başlayın. Aroma Twister ile 15 fincana kadar aynı lezzet. Damlama önleyici ve otomatik kapanma ile çok pratik.
Tüm avantajları görüntüleyin

En iyi kahve için Aroma Twister teknolojisi

Aroma Karıştırıcılı Filtre Kahve Makinesi

  • Aroma karıştırıcı: Her fincanda aynı lezzet.

  • Damlama önleyici: Demlerken bile kahve alın.

  • Güvenlik için 30 dk. sonra otomatik kapanma.

  • 1,2 Litre kapasite: 15 fincana kadar kahve.

  • Kolay temizlik için bulaşık makinesinde yıkama

Otomatik kapanma ile maksimum enerji tasarrufu ve güvenlik

Otomatik kapanma ile maksimum enerji tasarrufu ve güvenlik

Bu filtre kahve makinesi pratiklik ve güvenlik düşünülerek tasarlandı. Demleme bittikten 30 dakika sonra otomatik olarak kapanarak hem enerji tasarrufu sağlar hem de aklınızın makinede kalmasını önler.

Damlama önleyici ile dilediğiniz zaman bir fincan kahve alın

Damlama önleyici ile dilediğiniz zaman bir fincan kahve alın

Filtre kahve makinesi, damlama önleyici sistemiyle demleme devam ederken bile fincanı doldurur

LED güç düğmesi makinenin çalıştığını size gösterir.

LED güç düğmesi makinenin çalıştığını size gösterir.

Filtre kahve makinesi, açılınca LED düğmesinin kırmızı ışığı yanar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

50

İncelemeler

81%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

21/05/2022

Türkiye

Türkiye

Sıcak tutma özelliği

Merhaba kahve demlendikten hemen sonra düğmesini kapatıyorum su haznesindeki su bittiği İçin yanar diye yorumlarda 30 dk sonra otomatik kapanacağı yazıyor kapatmazsam sorun olmaz değil mi sıcak içebilmek için

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7461/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7461/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır

16/01/2022

Türkiye

Türkiye

Oldukça başarılı

Ürün de sadece kahve kokusu geliyor. Kokusuz olması güzel. İstediğiniz an karafı alın damlatmıyor. Otomatik kapanması süper ve 30 dk sıcak tutması harika. Kahve keyfini rahat yaşayacaksınız. Karaf sağlam ve sapı sorunsuz.

Avantajlar

30 dk sıcak tuttuktan sonra Otomatik kapanması

Dezavantajlar

-

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7462/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7462/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır

03/11/2021

Türkiye

Türkiye

Gayet başarılı

Makine en temel filtre kahve deneyimini kesinlikle fazlasıyla sunabiliyor. Gayet başarılı bir ürün ve gayet severek kullanıyorum.

Avantajlar

Çok hızlı olması (2 kupa kahveyi 5-6 dakikada hazır ediyor)

Dezavantajlar

Timer (zamanlayıcı) yok maalesef.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7462/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7462/20 Filtre kahve makinesi için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları