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    Daily Collection

    Kahve makinesi

    HD7459/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sadece iyi kahve Sadece iyi kahve Sadece iyi kahve
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      Daily Collection Kahve makinesi

      HD7459/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Sadece iyi kahve

      Bu güvenilir Philips kahve makinesi ile taze hazırlanan kahvenin tadına ve aromasına bayılacaksınız. Aroma karıştırıcı, her fincanda en iyi lezzeti elde etmenizi sağlar. Zamanlayıcıyı kullanarak güne taptaze kahve kokusuyla başlayın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL

      Daily Collection Kahve makinesi

      Sadece iyi kahve

      Bu güvenilir Philips kahve makinesi ile taze hazırlanan kahvenin tadına ve aromasına bayılacaksınız. Aroma karıştırıcı, her fincanda en iyi lezzeti elde etmenizi sağlar. Zamanlayıcıyı kullanarak güne taptaze kahve kokusuyla başlayın. Tüm faydaları görün

      Sadece iyi kahve

      Bu güvenilir Philips kahve makinesi ile taze hazırlanan kahvenin tadına ve aromasına bayılacaksınız. Aroma karıştırıcı, her fincanda en iyi lezzeti elde etmenizi sağlar. Zamanlayıcıyı kullanarak güne taptaze kahve kokusuyla başlayın. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL

      Daily Collection Kahve makinesi

      Sadece iyi kahve

      Bu güvenilir Philips kahve makinesi ile taze hazırlanan kahvenin tadına ve aromasına bayılacaksınız. Aroma karıştırıcı, her fincanda en iyi lezzeti elde etmenizi sağlar. Zamanlayıcıyı kullanarak güne taptaze kahve kokusuyla başlayın. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Kahve makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sadece iyi kahve

        En iyi lezzet deneyimi için aroma karıştırıcı ile

        • Cam sürahili
        • Zamanlayıcılı
        • Siyah ve metal
        Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

        Aroma karıştırıcı, en iyi lezzeti elde etmek için kahveyi karıştırır

        Sürahinin içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve kıvamlı aromanın sunulması için akan kahveyi eşit şekilde karıştırır.

        Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik kapanma

        Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik kapanma

        Kahveniz hazırlandıktan 30 dakika sonra kahve makinesi, enerji tasarrufu ve güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanır. Bu, AB üyesi tüm ülkelerde satılan kahve makineleri için geçerli olan AB düzenlemesinden kaynaklanır. Kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını istiyorsanız Philips, kahve makinelerini birer termos ile sunar.

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Dilediğiniz zaman bir fincan kahve almanız için damlama önleyici özelliği

        Damlama önleyici, tam öğütme döngüsü tamamlanmadan önce bir fincan kahve almanıza olanak tanır.

        Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Sürahi ve filtre tutucu bulaşık makinesinde rahatça yıkanabilir.

        Sizi taze kahve kokusuyla uyandıran zamanlayıcı

        Sizi taze kahve kokusuyla uyandıran zamanlayıcı

        Zamanlayıcı sayesinde taze kahve kokularıyla uyanın. Kahve makinenizi hazırlayın, saati ayarlayın ve arzuladığınız saatte bir sürahi taze kahve hazır olsun.

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Kolay doldurma için su seviyesi göstergesi

        Su seviyesi göstergesi ile su haznesini kolayca ve hassas şekilde doldurun.

        2 - 15 fincan için 1,2 Litrelik kapasite

        2 - 15 fincan için 1,2 Litrelik kapasite

        Bu kahve makinesi ile 2 - 10 (büyük) / 15 (küçük) fincan kahve hazırlanabilir. Maksimum 1,2 litre kapasiteye sahiptir. Kompakt tasarımı sayesinde bu kahve makinesi mutfağınızda yer kaplamaz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Cam sürahi

        • Sürdürülebilirlik

          Kahve hazırlama güç tüketimi
          1000  W

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (GxDxY)
          210 x 240 x 320  mm
          Ürün ağırlığı
          1,42  kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          1,94  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY
          299 260 x 380  mm

        • Genel özellikler

          Özel işlevler
          Aroma karıştırıcı
          Ekran türü
          LCD
          Kahveli içecekler
          Damlamalı filtre kahve
          Uygun olduğu ürünler
          Çekilmiş kahve tozu
          Kolay kullanım ve temizlik
          • Ekran
          • Su seviyesi göstergesi
          • Otomatik kapanma
          • Damlama önleyici
          • Önceden ayarlanabilen zamanlayıcı
          Temizleme ve kullanım kolaylığı
          • Çıkarılabilir filtre tutucu
          • Makinede yıkanabilen parçalar

        • Kaplama

          Malzeme su haznesi
          Plastik
          Ana gövde malzemesi
          Paslanmaz çelik ve plastik

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve Metal

        • Teknik spesifikasyonlar

          Su haznesi kapasitesi
          En çok 15  fincanlar
          Bir fincan için hazırlama süresi
          10  dk
          Su haznesi kapasitesi
          1,2  L
          Kordon uzunluğu
          0,85  m
          Gerilim
          220 - 240  volt
          Frekans
          50/60  Hz

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

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