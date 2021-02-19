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  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve
  • Tek kelimeyle iyi kahve

Daily CollectionKahve makinesi

HD7459/20

3.9
| (14) İncelemeler
Tek kelimeyle iyi kahve
Bu güvenilir Philips kahve makinesi ile taze hazırlanan kahvenin tadına ve aromasına bayılacaksınız. Aroma karıştırıcı, her fincanda en iyi lezzeti elde etmenizi sağlar. Zamanlayıcıyı kullanarak güne taptaze kahve kokusuyla başlayın.
Tüm avantajları görüntüleyin

En iyi lezzet deneyimi için aroma karıştırıcı ile

Tek kelimeyle iyi kahve

  • Cam demlikli

  • Zamanlayıcılı

  • Siyah ve metal

Otomatik kapanma ile maksimum enerji tasarrufu ve güvenlik

Otomatik kapanma ile maksimum enerji tasarrufu ve güvenlik

Bu filtre kahve makinesi pratiklik ve güvenlik düşünülerek tasarlandı. Demleme bittikten 30 dakika sonra otomatik olarak kapanarak hem enerji tasarrufu sağlar hem de aklınızın makinede kalmasını önler.

Damlama önleyici ile dilediğiniz zaman bir fincan kahve alın

Damlama önleyici ile dilediğiniz zaman bir fincan kahve alın

Filtre kahve makinesi, damlama önleyici sistemiyle demleme devam ederken bile fincanı doldurur

Aroma karıştırıcı, optimum lezzet için kahveyi eşit şekilde dağıtır

Aroma karıştırıcı, optimum lezzet için kahveyi eşit şekilde dağıtır

Demlik içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve tutarlı aromanın sunulması için akan kahveyi demliğe eşit şekilde dağıtır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.9

5 üzerinden

14

İncelemeler

2

19/02/2021

Türkiye

Türkiye

Çok başarılı bir ürün

Gerçekten kendime aldığım en guzel hediye. Zamanlayıcı özelliği için tercih etmistim cok kullanışlı. 4 aydir kullaniyorum ve kahveyi cok güzel demliyor. Başka kahve icemez oldum. Damlatmiyor. Ayrica filtrenin katlanmasi makineyle değil koyuş sekliyle alakali. 4 numarali filtre kullaniyorum. Kapandiginda tekrar baslatip kahvemi ısıtıyorum sorun olmuyor. Tabi kahveniz kaynar sıcaklikta olmuyor ama zaten kaynar suyla kahve yanar. Kesinlikle tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır

07/01/2021

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı pratik

Philips i seviyoruz daha ne olsun güvenilir sağlam

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır

01/01/2021

Türkiye

Türkiye

Süper anlatmaya gerek yok.

İstediğim özelliklerde bir tek demlendiğinde ses çıkarsaydı iyidi.

Avantajlar

Geri Kalan Her şey

Dezavantajlar

Demleme bittiğinde ses çıkarmaması.

Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır

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