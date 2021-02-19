İlk kullanım sonrası yapıyorum bu yorumu... 2 kez sadece suyla çalıştırdıktan sonra kahvemizi yaptık.Tam 4 dk da süzme işlemi tamamlanıyor. Kahve aromasini gayet iyi veriyor.Tadinda,kokusunda plastik bir tat kesinlikle almadım.Sicakligi iyi.Agiz yakmalık değil tam sıcacık içmelik bir kıvamda yapıyor.Eger mug termos vs ile kullanacaksınız tavsiyem celik termos kullanmanız olur,çünkü bu sıcaklık dışarıda cok uzun sure idare etmez bence ancak ev için yeterli. 3,5 kasik kahve ve tam dolum su ile ortalama 4-5 büyük fincan kahve cikti bize. Görünümu ile şık, kullanımı gayet basit ve pratik.Ben aşırı kahve gurmesi değilim,begeni görecelidir ancak ben bu ürünü ve yaptığı kahveyi beğendim. Alacak olanlara tavsiye ederim