2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD7459/20
Cam demlikli
Zamanlayıcılı
Siyah ve metal
Bu filtre kahve makinesi pratiklik ve güvenlik düşünülerek tasarlandı. Demleme bittikten 30 dakika sonra otomatik olarak kapanarak hem enerji tasarrufu sağlar hem de aklınızın makinede kalmasını önler.
Filtre kahve makinesi, damlama önleyici sistemiyle demleme devam ederken bile fincanı doldurur
Demlik içindeki bu akıllı başlık, ilk fincandan son fincana kadar en lezzetli ve tutarlı aromanın sunulması için akan kahveyi demliğe eşit şekilde dağıtır.
3.9
5 üzerinden
14
İncelemeler
Bademmiyav
19/02/2021
Türkiye
Çok başarılı bir ürün
Gerçekten kendime aldığım en guzel hediye. Zamanlayıcı özelliği için tercih etmistim cok kullanışlı. 4 aydir kullaniyorum ve kahveyi cok güzel demliyor. Başka kahve icemez oldum. Damlatmiyor. Ayrica filtrenin katlanmasi makineyle değil koyuş sekliyle alakali. 4 numarali filtre kullaniyorum. Kapandiginda tekrar baslatip kahvemi ısıtıyorum sorun olmuyor. Tabi kahveniz kaynar sıcaklikta olmuyor ama zaten kaynar suyla kahve yanar. Kesinlikle tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır
İlyas53
07/01/2021
Türkiye
Kullanışlı pratik
Philips i seviyoruz daha ne olsun güvenilir sağlam
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır
Hevans
01/01/2021
Türkiye
Süper anlatmaya gerek yok.
İstediğim özelliklerde bir tek demlendiğinde ses çıkarsaydı iyidi.
Avantajlar
Geri Kalan Her şey
Dezavantajlar
Demleme bittiğinde ses çıkarmaması.
Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Daily Collection HD7459/20 Kahve makinesi için yapılmıştır